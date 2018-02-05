لجنة "المرافق" باستشاري الشارقة تبحث المحاور التي ستطرح على ممثلي "الشؤون الإسلامية"

الشارقة 24:

تدارست لجنة الشؤون الإسلامية والأمن والبلديات والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور عدد من أعضاء وعضوات المجلس من مقدمي الطلب مجمل المحاور والأسئلة التي سيتم طرحها على ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة خلال الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل والمخصصة لمناقشة سياسة الدائرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس صباح الإثنين برئاسة عبد الله مطر الكتبي وجرى استعراض أهداف وسياسات الدائرة وما يناط بها من مهام ومسؤولية عظيمة في رعاية بيوت الله، كما تم التطرق إلى أدوارها وما تقوم به من أعمال لتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وصيانة المساجد والاهتمام بنوعية الخطاب لتوجيه أفراد المجتمع نحو العبادة الصحيحة والعطاء والعمل، وأقر المجتمعون الصيغة النهائية لمحاور الأسئلة وترتيب مقدمي الطلب تباعا لأهمية الموضوع.