موزة الشحي: "الملتقى الأسري" يناقش تنمية "النسق الأخلاقي"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قالت موزة سيف الشحي مدير إدارة الفروع بإدارة مراكز التنمية الأسرية إن الملتقى الأسري السادس عشر يناقش ثلاثة محاور منها "البعد الاجتماعي والثقافي لمنظومة القيم والنسق الأخلاقي ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية النسق الأخلاقي والأسرة الإماراتية وفق الوثيقة الوطنية 2021".

وأضافت سيناقش الملتقى الأسري الذي تنظمه إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على مدار ثلاثة أيام في مدينة الشارقة والذيد وخورفكان، قضايا تمس الأسرة وتؤثر فيها مع العمل على بناء برامج عملية للتربية الأسرية والأخلاقية للنهوض بالأسرة الإماراتية وتمكينها من النجاح والمساهمة في المحافظة على بيئة سليمة لنشأة الطفل الإماراتي، من خلال غرس المبادئ والقيم الأخلاقية والإسلامية والعربية التي تعتبر الأساس لتقدم المجتمع الإماراتي ورقيه.