"الشارقة للتخطيط العمراني" يوقع على وثيقة "الالتزام بمراعاة السن"

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمتابعة عضوية إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وقع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة بالشبكة العالمية للمدن المراعية للسن على وثيقة تبني الالتزام بمراعاة السن، وذلك من خلال تبني المجلس لمفاهيم ومعايير المدن المراعية للسن ضمن ثمانية مجالات محددة من قبل منظمة الصحة العالمية، سعياً لتكون الشارقة بيئة مثلى لعيش كافة الفئات العمرية فيها.

وتحتوي الوثيقة التي وقع عليها المجلس على عدة بنود تتعلق بتقديم الخدمات والبرامج المناسبة التي توفر بيئة مثالية وملائمة تلبي احتياجات كبار السن والفئات العمرية المختلفة، إضافة إلى استيفاء هذه الخدمات متطلبات معايير المدن المراعية للسن، وتوعية العاملين في المجلس بثقافة ومعايير المدن المراعية للسن والعمل على نشرها وتطبيقها.

وتأتي هذه الوثيقة سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، بأن تكون الشارقة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى السكان فيها بأفضل الخدمات والبرامج مع توافر البنى التحتية الأساسية والتي من شأنها تحقيق رفاهيتهم وصولاً بهم لشيخوخة آمنة وسعيدة.

وقد جاء إعداد وثيقة الالتزام بمراعاة السن حرصاً من اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن لإيجاد أداة تطبيقية لتأكيد تبني المؤسسات لمعايير المدن المراعية للسن بمحاورها الثمانية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والعمل على استيفائها كلا حسب اختصاصه ونافذة لنشر الوعي بين الموظفين بثقافة المدن المراعية للسن والتي سيكون لها الأثر المباشر في طرح وتقديم برامج ومبادرات جادة وعملية ملائمة لكافة الأعمار وبشكل خاص فئة كبار السن.

وسيعمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني من خلال هذه الوثيقة على الالتزام بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة رقم 2 لعام 2017، في إيجاد وتعزيز بيئة شاملة ومستدامة من الناحية المادية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والحضرية وذلك لضمان استمرارية عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والتي انضمت إليها في شهر سبتمبر 2016.

وأكد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: "بأن التوقيع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن يعد التزاماً من المجلس في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في إيجاد بيئة شاملة ومستدامة من جميع النواحي لضمان الاستمرارية في عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وتحقيقا لما جاء في نصوصها وذلك من خلال تطوير خدماتنا المقدمة للسكان بكافة فئاتهم مع التركيز على فئة كبار السن".

وأضاف المهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: "سنعمل على تبني كافة تفاصيل الوثيقة ومعاييرها وفقاً لاختصاصاتنا وضمن إمكانياتنا المتاحة في مشاريع البنية التحتية والنقل والإسكان والمشاركة المجتمعية والتوظيف، إضافة إلى الدعم المجتمعي، وتوعية الموظفين من خلال نشر ثقافة الالتزام بمفاهيم معايير المدن المراعية للسن، وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال المتعاملين من كبار السن، وإعطاء الأولوية لهم في الخدمات، وتقديم برامج مخصصة لكبار السن، ورفع تقارير دورية حول تحقيق أهداف وبنود الوثيقة".