ليلى البلوشي: "الملتقى الأسري" ينطلق 13 فبراير في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قالت ليلى البلوشي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إن الملتقى الأسري الـ 16، يقام تحت رعاية كريمة وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ويقام على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية على التوالي.

وأضافت ينطلق الملتقى تحت شعار "بالأخلاق تُبنى الأمم"، ويهدف إلى تعزيز السمعة المؤسسية والدور الإيجابي في خدمة المجتمع، وتتحدد أهدافه في بيان مفهوم الأسرة في البناء الاجتماعي في إطار الدين والوثيقة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والتشديد على أهمية التربية الأخلاقية الإسلامية والعربية في تمكين الأسرة من لعب دورها في التنشئة الاجتماعية، والوقوف على مرتكزات حماية الأسرة الإماراتية من الآثار السلبية للعولمة والحداثة والتيارات الفكرية الغربية.