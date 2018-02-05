السويدي: "الشارقة لصون التنوع الحيوي" يناقش استخدام "الدرون" في الحفاظ على البيئة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي من أهم المنتديات على المستوى المحلي والعالمي حيث يسلط الضوء على التنوع الحيوي الموجود في بيئات شبه الجزيرة العربية.

وصرحت السويدي لـ "الشارقة 24" أن منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي سيركز هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية، هي: محور التصنيف الذي يتناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، ومحور المناطق المحمية والمحميات الطبيعية الذي يقدم المعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، بالإضافة إلى الموضوع البيطري الذي سيناقش التشخيص البيطري في المنازل، كما يتضمن المنتدى الموضوع التقني الخاص بمناقشة الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار في الحفاظ على التنوع الحيوي.