غرفة الشارقة تختتم "بازار الربيع"

الشارقة 24:

اختتمت بنجاح، الأحد، فعاليات "بازار الربيع 2018" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام بالتعاون مع شركة "بلو لايت" لتنظيم المعارض، وذلك ضمن فعاليات "عروض ربيع الشارقة".

واستهدف البازار زوار إمارة الشارقة من المواطنين والمقيمين والسياح في مختلف مدن ومناطق الإمارة، الذي افتتحه الشيخ ماجد القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة منسق عام عروض ربيع الشارقة، إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممات والمواهب الإماراتية والمهتمين بالفنون والأزياء.

وأكد الجروان "أن بازار ربيع الشارقة هو واحد من الفعاليات العديدة التي تنظمها الغرفة على مدار العام في مختلف مناطق الإمارة، لخدمة مجتمع الأعمال المحلي وتحديداً رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية هذه الفعاليات والأنشطة كفرصة تجارية تتيح لهم عرض منتجاتهم لعدد كبير من زوار البازار وتحقيق عائد تجاري يدعم اعمالهم الى جانب تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة ".

وأعرب الجروان عن شكر غرفة الشارقة لكافة الشركاء وجميع الرعاة الذين ساهموا في نجاح البازار، ولكل الحريصين على التعاون مع الغرفة لضمان نجاح مختلف الفعاليات الأخرى التي تقام ضمن عروض ربيع الشارقة.

وقالت هنا حمود السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض إن المعرض ضم عرضاً للعبايات والشيلات و"الجلابيات" والعطور والبخور والشموع والإكسسوارات والملابس، التي لاقت إقبالا كبيراً من المواطنين والمقيمين والسياح، إلى جانب نخبة من تصاميم أشهر المصممات الإماراتيات اللواتي عرضن آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء الإماراتية والخليجية.

وأضافت لقد شهد الحدث عرضاً خاصاً لأزياء إماراتية وخليجية بتصاميم عصرية لأنواع من العبايات والشيلات والأزياء لأبرز المصممين المحليين، والمستوحاة من التراث الإماراتي والخليجي والتي مزجت الطابعين التقليدي والمعاصر.

وأعرب عدد من العارضين في البازار عن شكرهم لغرفة الشارقة والجهات الرعاية على تنظيم ودعم الحدث، مؤكدين أنه مناسبة تجارية تحظى باهتمام شريحة واسعة من الجمهور، ومنصة جاذبة لعرض أحدث المنتجات الوطنية والتواصل مع المهتمين من التجار والمصممين ورواد الأعمال.

واستقطب البازار إقبالا لافتاً من فئة النساء من مختلف إمارات الدولة ودول الخليج العربي، وكذلك النساء العربيات المقيمات في الإمارة أو الزائرات لها، والمحبات للأزياء الإماراتية والمتابعات لآخر إبداعاتها وتصاميمها، حيث يشجع المعرض سيدات الأعمال الإماراتيات العاملات في هذا القطاع على التميز في مجال صناعة الأزياء وبيع مستلزمات النساء المختلفة التي تعكس التجديد في ذوق المرأة العربية عبر تقديم أحدث التصاميم وأفضل الماركات للمرأة في دولة الإمارات خصوصاً ومنطقة الخليج العربي عموماً.