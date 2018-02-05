"المكتب الثقافي والإعلامي" ينظم "زايد المُلهٍم... زايد الملهَم"

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت مريم النقبي، مسؤولة منتدى شاعرات الإمارات، إن الصالون الثقافي "زايد المُلهٍم.. زايد المُلهَم"، يأتي تزامناً مع عام المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه.

وأشارت النقبي، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أن الصالون الثقافي تناول تأثير الشيخ زايد على الشعراء، وتناول العديد من القصائد لسموه، وأخرى كُتبت في مدحه، بمشاركة عدد كبير من شاعرات الإمارات.

وأوضحت أن المنتدى ضم الشاعرات: كلثم عبدالله، وحمدة العوضي، وزينب البلوشي، وبتول آل علي، وفتاة تهامة، مثمنة دور الشاعرات في مناقشة قصائد الشيخ زايد، وتناول دور سموه في دعم المرأة الشاعرة.