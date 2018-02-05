بلدية الشارقة تحتفل بيوم البيئة الوطني وترسخ التزامها بالمحافظة عليها

الشارقة 24:

أقامت بلدية مدينة الشارقة، الإثنين، احتفالاً بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ 21، من خلال الفعالية التي أقيمت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مصنع الإسمنت بمنطقة الصجعة الصناعية في الشارقة، حيث شملت على زراعة أكثر من 50 شجرة ذات مظهر جمالي، للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وصون الطبيعة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة المحافظة عليها، خصوصاً وأن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال المحافظة على الطبيعة وغيرها من الجهود الدولية، كما أن قيادتنا الرشيدة سارت على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أولى البيئة اهتماماً كبيراً من أجل الحفاظ عليها وتنميتها.

وحضر الاحتفال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، وسعادة علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، وسعادة بي جي بتافيا الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية، وعدد من موظفي البلدية ولفيف من الحضور.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن يوم البيئة الوطني مناسبة تعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاهتمام بالبيئة وتأكيداً لالتزامها الراسخ في المحافظة عليها، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة والجهات المختلفة من أجل صون البيئة والتنوع الحيوي، حيث احتلت دولة الإمارات مراحل متقدمة في تصنيف دول العالم في المحافظة على البيئة، كما أنها خطت خطوات ثابتة نحو التميز في هذا المجال لما له من أهمية كبيرة في حياتنا، كما اهتمت الدولة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية عليها فقامت بالدراسات العلمية وأنشأت المؤسسات والهيئات الخاصة لإدارة وحماية البيئة، كما حرصت على رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي مثل مكافحة تلوث الهواء، وتلوث الماء ومكافحة التصحر وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأشار سعادته إلى أن البلدية تولي البيئة اهتماماً كبيراً من خلال المحافظة على المسطحات الخضراء وصون التنوع الحيوي وتنظيم الحملات التوعوية المستمرة للتأكيد على أهمية المحافظة عليها، كما انها تشارك في فعاليات ومبادرات كثيرة ايماناً منها بأهمية البيئة التي تعتبر جزءاً من بلادنا وتاريخنا وتراثنا، ولهذا تحرص البلدية على تنظيم الفعاليات والمسابقات كمسابقة أجمل حديقة وأسبوع التشجير وفعالية اليوم العالمي للمياه وحملة الحفاظ على المسطحات الخضراء ومنع الشواء على المسطحات الخضراء بجانب فعالية تنظيف الشاطئ.

من جانبه أكد سعادة المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، أن الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء تعتبر رؤية لدى إمارة الشارقة، وأولوية تحرص البلدية على الاهتمام بها، وتنفيذ كل المبادرات التي تخدم أهداف الإمارة والبلدية، وما تقوم به بلدية مدينة الشارقة من تشجير وتزيين الشوارع والحدائق والمناطق المختلفة في الإمارة، يعكس مدى حرصها على الاهتمام بالبيئة وصونها والحفاظ عليها، كما أنها استطاعت أن تجعل الإمارة واحة غناء خضراء من خلال المتنزهات والحدائق وحدائق الأحياء التي أصبحت رئة الإمارة التي تتنفس منها وقبلة السكان والسائحين.

وفي ذات السياق أشار سعادة المهندس ياسين حجر مدير إدارة الزراعة والحدائق في بلدية مدينة الشارقة، إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يرسخ مدى التزام البلدية في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي، وزراعة الأشجار لما لها من فوائد كبيرة، خصوصاً الحفاظ على البيئة من التلوث وتحقيق بيئة صحية مناسبة للإنسان، حيث لا تألو البلدية جهداً في تحقيق هذا الغرض، وبذل كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية دولة الإمارات 2021، وضمان بيئة آمنة، كما أنها تحرص على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية وعلى نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات.

وثمن بي جي بتافيا الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية، الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية مدينة الشارقة في الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء وعمليات التشجير في المصانع وغيرها، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.