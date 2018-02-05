"مراكز التنمية الأسرية" تنظم الملتقى الأسري الـ 16

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تنظم إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الملتقى الأسري الـ 16 على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية على التوالي.

ويسعى الملتقى، الذي ينطلق تحت شعار "بالأخلاق تُبنى الأمم"، إلى تعزيز السمعة المؤسسية والدور الإيجابي في خدمة المجتمع، وتتحدد أهدافه في بيان مفهوم الأسرة في البناء الاجتماعي في إطار الدين والوثيقة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والتشديد على أهمية التربية الأخلاقية الإسلامية والعربية في تمكين الأسرة من لعب دورها في التنشئة الاجتماعية، والوقوف على مرتكزات حماية الأسرة الإماراتية من الآثار السلبية للعولمة والحداثة والتيارات الفكرية الغربية.

ويناقش الملتقى ثلاثة محاور أولها: "البعد الاجتماعي والثقافي لمنظومة القيم والنسق الأخلاقي"، والذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته الافتتاحية، التي سيلقي خلالها الضوء على الموروث الثقافي والاجتماعي والديني للأسرة، والقيم الأسرية المطلوبة، والروابط الوثيقة الواجبة بين أفرادها لبناء كيان أسري سليم ومتماسك ينعكس إيجاباً على المجتمع.

أما المحور الثاني "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية النسق الأخلاقي" فتقدمه الدكتورة تهاني صباح من دولة الكويت، والتي ستناقش دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في تنمية أخلاق الأفراد وضرورة اتباع برامج وأساليب تربوية سليمة وفعالة تركز على التنمية الأخلاقية والفكرية، فضلاً عن الوقوف على أبرز التحولات التي تطرأ على مفهوم الأسرة والنتائج المترتبة على التغيرات في البناء الأسري، وطرق الوقاية والعلاج.

فيما ستناقش الأستاذة عائشة عبيد المهيري المحور الثالث "الأسرة الإماراتية وفق الوثيقة الوطنية 2021"، حيث ستتحدث عن دور حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز التنمية الأسرية والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تنفذها بهدف تنمية المجتمع الإماراتي في إطار الوثيقة الوطنية 2021.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية: "يسرني بدايةً أن أرحب بكم وأشكر لكم حضوركم المؤتمر الصحافي الذي تنظمه إدارة مراكز التنمية الاسرية للإعلان عن انطلاق الملتقى الأسري الـ 16، هذا الملتقى الذي يأتي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويشرفني أن أرفع إلى سموه الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان لرعاية هذا الملتقى الذي يأتي تحت عنوان (بالأخلاق: تبنى الأمم)، وهي رؤية سموه وانطلاق رسالته نحو القيم والمبادئ وهو الداعم الأول للأسرة في الإمارة والمحافظة على تماسك الأسرة وتنميتها والحرص على الارتقاء برفاهية المجتمع، هذا المجتمع الذي جعل سمو الحاكم محوره الإنساني، وعليه جاءت كل المبادرات والمشاريع في إمارة الشارقة لتنهض بالفرد والأسرة".

وأضافت: "نحن في إدارة مراكز التنمية الأسرية نهتدي بهذه الرؤية والتي تعمل إدارتنا تحت قيادة وتوجيه من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتي دائماً ما تدعو إلى الاهتمام بالأسرة وتنميتها ودعم تماسكها، ومن هذه التوجيهات خطت مراكز التنمية الأسرية رؤيتها وهي بناء أسري متماسك ومستقر، وواصلت إقامة ملتقاها الأسري السنوي والذي انطلق منذ عام (2001) والذي يعد من أهم البرامج التي تركز عليه لتوعية المجتمع بقضية تكاد تكون هي مطلب يحتاج إلى تضافر الجهود نحو العمل على إيجاد حلول و توصيات ترتقي بالأسرة خاصةً وبالمجتمع عامة".

وختمت بقولها: "لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكافة الجهات والأفراد على مشاركتهم القيمة والمقدرة في التحضير لهذا الحدث، وأخص بالشكر والتقدير وسائل الإعلام على مساهمتها المستمرة في رفع الوعي الأسري وعلى جهودهم في تغطية كافة أنشطة وفعاليات الملتقى، والذين يعدون شركاء النجاح في نشر القيم. كما اتقدم بالشكر الجزيل لدائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة الراعي الرسمي وكل من ساهم في تحقيق وإنجاح هذا الملتقى".

ويتضمن الملتقى أيضاً عرض دراسة بعنوان "القيم الأخلاقية: الواقع والتحديات"، والتي تشارك في تقديمها سعادة موضي الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، والأستاذة موزة الشحي مديرة أفرع مراكز التنمية الأسرية بالشارقة.

وسيتم أيضاً عقد ورشة إعلامية مع نخبة من الإعلامين تركز على دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي في التنشئة الأخلاقية وتأثير البرامج والألعاب الإلكترونية على الأطفال، بالإضافة إلى عرض تجربة برنامج خليفة لتمكين الطلاب في التطبيق الخاص بألعاب الأطفال.

كما ستعقد الدكتورة تهاني الصباح ورشة عمل للأخصائيين والتربويين تستعرض خلالها دور المعلم في التوعية الأمنية والفكرية للطلاب خارج إطار المناهج الدراسية، وأبرز أسباب انحسار دور المعلم في بيئة الطالب الأسرية، ودور الأسرة في التنمية الأخلاقية والفكرية للطالب.

وسيناقش الملتقى قضايا تمس الأسرة وتؤثر فيها مع العمل على بناء برامج عملية للتربية الأسرية والأخلاقية للنهوض بالأسرة الإماراتية وتمكينها من النجاح والمساهمة في المحافظة على بيئة سليمة لنشأة الطفل الإماراتي، من خلال غرس المبادئ والقيم الأخلاقية والإسلامية والعربية التي تعتبر الأساس لتقدم المجتمع الإماراتي ورقيه.