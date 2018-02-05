حاكم الشارقة يفتتح أعمال الملتقى العربي للتراث الثقافي الثلاثاء

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق صباح غد الثلاثاء، أعمال الملتقى العربي للتراث الثقافي الذي ينظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم الشارقة) في فندق شيراتون الشارقة لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "المعرفة مستقبل تراثنا".

ويتميز الملتقى الذي يعقد لأول مرة في المنطقة بمشاركة لافتة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلقي معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك معالي الدكتور زكي نسيبة وزير دولة، في إحدى جلسات الملتقى بالإضافة إلى الباحثين والمسؤولين المعنيين في القطاع.

كما يحظى الملتقى بمشاركة مميزة من مؤسسات وهيئات إقليمية وعالمية، ومشاركة أكثر من 50 أكاديمي وباحث وخبير، يتحدثون في 9 جلسات عن قضايا عديدة في عالم التراث الثقافي.

ويناقش اليوم الأول التهديدات التي تواجه التراث الثقافي، والتعرف على معنى التراث الثقافي العربي.

بينما يناقش اليوم الثاني أهمية التراث الثقافي في المنطقة وتحديات فهمه والحفاظ عليه.

وفي اليوم الأخير، يناقش الملتقى دور التعليم وكيفية تأثير أنظمة التعليم على فهمنا للتراث الثقافي، وآليات تحسين وإبراز القيم، وكيفية تنظيم التعليم لإشراك الشباب وتعزيز الوعي العام، ويستحضر الملتقى في اليوم الثالث الانطباعات الخارجية ومفهوم التراث الثقافي في المنطقة العربية من الخارج، بحضور نخبة من المشاركين الأجانب.

كما تشهد أعمال الملتقى جلسة حوارية تشارك فيها منظمات إقليمية ودولية، ويجري تسليم الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية التي تمنح مرة كل سنتين.

ويسعى الملتقى إلى الخروج بوثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي في الوطن العربي وبتوصيات تساهم في تحقيق أهدافه.

من المشاركين

يتميز الملتقى بمشاركة فاعلة لعدد كبير من علماء الآثار والمعماريين والجغرافيين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاِجتماع والأكاديميين والمختصين، من بينهم، ويبر ندورو مدير عام إيكروم (المركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها)، والمؤرخ والناقد في الفن والعمارة، إحسان فتحي، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة عمان بالأردن، وممثلة اليونسكو في الدول العربية في الخليج واليمن، آنا باوليني.

وتضم قائمة المشاركين رئيس المجلس الاستشاري أوليفر مارتن، عضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم)، وعالم الآثار والمؤلف والمحاضر لدى العديد من الجامعات الإيطالية، ستيفانو دي كارو المدير العام الأسبق للمركز الدولي لدراسة حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) والمدير العام السابق لقسم الآثار في وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة الإيطالية، وباتريشيا كيل نائب رئيس المجلس الاستشاري لإيكروم، ويشارك من المنظمات الدولية وخالد أرن، مدير عام إرسيكا (مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية).

كما يشارك نظمي جعبة أستاذ مساعد في التاريخ وعلم الأثار في جامعة بيرزيت، بفلسطين، وسهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية، بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وزكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم الشارقة)، ومعاوية إبراهيم ممثل الأردن في لجنة التراث العالمي باليونسكو، والرئيس السابق لجمعية أصدقاء الآثار، ومؤسس ومدير معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك الأردنية (حالياً كلية الآثار والأنثروبولوجيا)، ورشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، وحسن جاسم عباس أشكناني أستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا، وآثار الخليج العربي القديم، في كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

ويشارك أيضاً أمير باتشيك مستشار المدير العام للتراث المعماري في مركز البحث التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والخاص بالتراث، والآداب والثقافة الإسلامية، وجان لويس لوكسن سكرتير عام سابق لإيكوموس (المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية)، ومينا المغاري، دكتور دولي في تاريخ العمارة الإسلامية، وراوية مجذوب، مديرة مركز الدراسات العليا المتخصصة في الترميم في الجامعة اللبنانية، ومحمد عبد الله يونس خبير التراث الإسلامي بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، في الرباط بالمملكة المغربية، أستاذ مساعد الآثار الإسلامية بكلية الآثار، جامعة الفيوم، مصر.