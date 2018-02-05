"كهرباء الشارقة" تناشد المشتركين بضرورة تركيب الخزانات الأرضية قبل الصيف

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تدشين خدمة جديدة لسكان إمارة الشارقة لتقديم الاستشارات المجانية وتوعيتهم بمواصفات الخزانات الأرضية المناسبة لكل منزل أو مشروع صناعي أو تجاري خاصةً في المناطق القديمة، لتجنب ضعف المياه في بعض المنازل والمشاريع التي لا يوجد بها خزانات أرضية تكفي للاستهلاك اليومي، وتناشد الهيئة المشتركين بضرورة سرعة تركيب خزانات أرضية قبل أشهر الصيف التي تزداد فيها نسبة استهلاك المياه.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الخدمات الجديدة التي توفرها الهيئة تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان الإمارة، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الموارد المائية.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتطوير وحدات تحلية المياه وشبكات التوزيع.

وأوضح أن المياه التي تضخها الهيئة بشبكة المياه الرئيسية والتي تصل إلى الخزانات المائية نقية ونظيفة تماماً وفق أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أهمية تركيب الخزانات الأرضية والعلوية المناسبة لكل منزل ومشروع واتباع المواصفات السليمة في تخزين المياه حرصاً على صحة الأفراد، حيث يجب الحرص على تنظيف وتطهير الخزانات بصفة دورية على فترات متقاربة ومن الضروري أن تكون الخزانات مصنوعة من مواد لا تتفاعل مع المياه وأن تكون محكمة الإغلاق ولا تسمح بدخول الحشرات.

وأشار إلى أن الضوابط المهمة لإنشاء خزانات المياه تتضمن أن يكون موقع الخـزان نظيفاً وبعيداً عن الروائح الكريهـة والدخـان والأتربـة والملوثات، وأن يتم عزله عزلاً كاملاً ومحكماً لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية، وكذلك عزلاً حرارياً للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان، وأن يكون لدى فريق الصيانة خبرة ومهارة في تنظيف الخزانات وتعقيمها وأن تكون المواد المستخدمة في تطهير الخزان مطابقة للمواصفات الفنية.

وأضاف أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني، والتزام الملاك بتعقيمها وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة وفي حال وجود تلوث يوقف ضخ المياه، ويتم تنبيه المشترك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطاره بالحالة، وكيفية حلها، وإعطائه فرصة للصيانة، خلال مدة محددة، وبعدها يتم انذاره، وفي حال عدم الالتزام فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة وتقوم بدور فعال في توعية الأفراد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة لتوجيههم نحو أهمية تركيب الخزانات المناسبة والتنظيف الدوري لها حفاظاً على الصحة والسلامة.