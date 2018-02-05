"مرشدات الشارقة" تستحدث فئة جديدة للمنتسبات لمواصلة مسيرة التطور

الشارقة 24:

كشفت مفوضية مرشدات الشارقة عن استحداث فئة جديدة للمرشدات اللواتي تجاوزن سن الـ 15 تحت مسمى "المرشدات المتقدمات"، تمنح المنتسبات الراغبات باستكمال رحلتهن الإرشادية، فرصة لمواصلة مسيرة التطور والعطاء، من خلال مساهمتهن في إرشاد المنتسبات الأصغر سناً، وتحقيق مزيد من التطور في عمل المفوضية.

ويأتي استحداث الفئة العمرية الجديدة التي تشمل الفتيات من 16 – 18 عاماً، ترسيخاً للمبادئ والأهداف التي انطلقت منها المفوضية، والمستلهمة من رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الرئيس الفخري لمفوضية مرشدات الشارقة، الرامية إلى إعداد الفتيات وتهيأتهن، بما يخدم مسيرة النمو التي تتطلع إليها الإمارة.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "يعكس استحداث الفئة الجديدة للمنتسبات استراتيجية المفوضية، الرامية إلى مواصلة تطورها بما يخدم الأهداف التي تسعى من خلالها إلى تعزيز استمرارية المرشدات، وتهيئتهن للانتقال إلى المرحلة الجامعية، وفي حصيلتهن تجارب غنية، تمكنهن من تبوء أماكن قيادية في المستقبل، يسهمن من خلالها بتعزيز مسيرة النمو والارتقاء التي تنتهجها دولة الإمارات".

وأضافت: "تتيح الفئة الجديدة فرصة ثمينة للمرشدات المتقدمات، لتطوير مهاراتهن القيادية عبر استحداث مبادرات مجتمعية وتولي مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها، بالإضافة إلى توجيه الفتيات المنتسبات الأصغر سناً وممارسة أدوارهن كمواطنات مسؤولات".

وتهدف مفوضية مرشدات الشارقة التي تحظى باهتمام ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى رعاية أجيال المستقبل وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإسهام في تطوير وبناء العالم أجمع، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات للمساهمة في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.