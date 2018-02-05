"فروع سيدات الشارقة" تُسعد موظفاتها بـ 7 برامج وفعاليات في 2017

الشارقة 24:

بادرت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة خلال العام الماضي، بتنظيم 7 برامج وفعاليات وورش عمل متنوعة لموظفاتها، ضمن مبادرة "السعادة الوظيفية"، الهادفة إلى إضفاء أجواء من الإيجابية في بيئة العمل، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للكوادر النسوية العاملة في النادي.

وتضمنت الفعاليات السبع، أنشطة اجتماعية وصحية، حظيت بترحيب واسع من الموظفات، اللاتي أكدن حرصهن على المشاركة فيها بما يعود بالمنفعة عليهن ويعزز ولاءهن الوظيفي وإنتاجيتهن في العمل.

وتضمنت الفعاليات ورشة "الحرية النفسية والتحرر من المشاعر السلبية"، التي تم تنظيمها في بداية العام الماضي، بالتعاون مع الدكتور ماجد بن عفيف، في جميع فروع النادي العشرة المنتشرة في إمارة الشارقة.

وفي مارس الماضي، منحت الإدارة موظفاتها "ساعة تقدير وسعادة" بمناسبة يوم المرأة العالمي، ما أتاح لهنّ الخروج مبكراً في هذا اليوم، وأيضاً خلال الشهر نفسه، نسّقت الإدارة لتنفيذ سينما مصغّر في مقر العمل ليتم عرض فلم سينمائي عن السعادة للموظفات، تزامناً مع يوم السعادة العالمي.

وفي مطلع مايو الماضي، منحت الإدارة موظفاتها "ساعة سعادة" للخروج مبكراً من العمل في هذا اليوم، بمناسبة يوم العمّال العالمي.

وفي بادرة اجتماعية لقيت مشاركة حماسية من الجميع، فعّلت إدارة فروع النادي مبادرة "عطاء وإخاء"، من خلال تمرير صندوق يحمل اسم "صندوق السعادة" على كل الموظفات، لجمع مبلغ شهري يتم استخدامه في مشاركة الموظفات مناسباتهن السعيدة، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفات ويفتح آفاق التواصل بينهن.

وخلال أكتوبر الماضي، أجرت الإدارة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان فحصاً لموظفاتها للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حرصاً منها على رفع نسبة الوعي لديهن بالمرض، وتعزيزاً لصحتهن.

ونفّذت إدارة فروع النادي في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة "شيسيدو" العالمية، ورشة "ماستر كلاس" لموظفاتها، للتعرف إلى أساسيات مكياج العمل، وأهم طرق تنظيف البشرة والمحافظة عليها.

وقالت آمنة الشناصي مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة: "تحرص إدارة الفروع على توفير أفضل أجواء العمل للموظفات، لتعزيز راحتهن وسعادتهن، بما يعزز من انتمائهن للنادي، ويحفزنهن على تقديم أفضل الخدمات".

وأضافت الشناصي: "حظيت الفعاليات والبرامج المتنوعة التي نظمناها في إطار مبادرة (السعادة الوظيفية) على مدار العام الماضي بردود فعل إيجابية، لمسناها من حجم المشاركة والتفاعل معها، ولاحظنا مدى التأثير الإيجابي الذي تركته كل فعالية منها في نفوس الموظفات، الأمر الذي يحفزنا على إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى إسعاد الموظفات خلال العام الجاري".

وتابعت: "في إطار حرصنا على تطوير المبادرة، فتحنا المجال أمام الموظفات لتقديم اقتراحاتهن وملاحظاتهن التطويرية حول البرامج والفعاليات المقدمة لهن، وتلقينا تجاوباً كبيراً منهن، وسنعمل على تضمين الفعاليات المقبلة لتلك الملاحظات، تعزيزاً لسعادة موظفاتنا".