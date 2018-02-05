"زايد للثقافة الإسلامية" و "المؤسسة العقابية بالشارقة" يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحثت إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية فرع عجمان ووفد من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، سبل التعاون المشترك وآليات التنسيق بشأن البرامج المقدمة من الدار لنزلاء المؤسسة خلال "عام زايد".

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الدار بعجمان سبل تلبية احتياجات المؤسسة من دورات في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجانب توفير الكتب والإصدارات الثقافية وتقديم محاضرات عن الثقافية الإسلامية تحقيقا لرؤية الدار في أن تكون الدار مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية واستيعاب المهتدين الجدد.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ برامج جديدة مختلفة عما كانت تقدمه الدار لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وتوجيه الدورات الثقافية لقسم النساء أيضاً.