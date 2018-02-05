"اجتماعية الشارقة" تنظم برامج مجتمعية ضمن فعاليات الملتقى الأسري

الشارقة 24:

بادرت دائرة الخدمات الاجتماعية بفرع الذيد بتنظيم برامج مجتمعية ضمن فعاليات الملتقى الأسري، والذي شمل مبادرة بعنوان "فوالة الضحى" التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين المنتسبات، وكذلك تنظيم ورشة عملية بعنوان "صناعة الأكياس الورقية"، بهدف صقل مهارات المنتسبات وتطوير قدراتهن المعرفية والثقافية.

وقال عبد الله بن هويدن مدير الدائرة بالذيد: "إن مبادرة "فوالة الضحى" عبارة عن برنامج اجتماعي تم تقديمه لمنتسبي الرعاية المنزلية، وهو بمثابة محطة تلتقي فيها النسوة من كبار السن مع بعضهن البعض لمناقشة الحياة الاجتماعية في تفاصيل الحياة وتربية الأطفال"، مضيفاً أن دائرة الخدمات الاجتماعية حريصة على تنفيذ مثل هذه البرامج التي بإمكانها إزالة الحواجز والعقبات المجتمعية، فضلاً عن أنها عامل مهم في ربط العلاقات الاجتماعية وتعزيز التكاتف المجتمعي.

والورشة العلمية "صناعة الأكياس الورقية" تم تنظيمها بالتعاون مع مركز الذيد للفنون، حيث تضمنت كيفية تشكيل الورق في صناعة الأكياس الورقية والتي تستخدم كوسيلة تعبئة مفيدة وصديقة للبيئة، إذ تهدف هذه الورشة إلى تطوير المهارات والابتكار لدى كبار السن.

وأشار بن هويدن: "أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى إلى تنظيم مثل هذه المبادرات الترفيهية والاجتماعية والتثقيفية لما لها من أثر كبير على النفوس، من خلال فتح المجال للتواصل مع مختلف أفراد المجتمع وتغيير نمط الحياة اليومية بإخراج كبار السن من العزلة، فضلاً عن توطيد الروابط العائلية".