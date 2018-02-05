"جمعية الكشافة السعودية" تشارك في "اللقاء الدولي" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في اللقاء الكشفي الدولي الثامن المقام في الشارقة بمشاركة أكثر من 120 جوالاً من 82 جمعية كشفية وطنية حول العالم تحت شعار "الشارقة العاصمة العالمية للكتاب".



ويتضمن برنامج اللقاء الذي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل عروضاً وبحوثاً علمية وفعاليات لبناء قدرات المشاركين وورش عمل عن التوفيق عبر الكشفية تتناول محطات أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.



كما يتضمن اللقاء منتدى للشباب الكشفي والذي سيكون موضوعه "القراءة والاستفادة من تعدد مصادر التعلم" بالإضافة إلى زيارات علمية تشمل هيئة الكتاب ودار المخطوطات بالجامعة القاسمية، وجولات سياحية في مختلف معالم الشارقة، ومنتجع نادي الحمرية في عجمان للرياضات البحرية ومركز كلباء للطيور وبرج خليفة والقرية العالمية وكذلك أنشطة مغامرات وأماسي صحراوية وكشفية وفلكلورية ودولية.