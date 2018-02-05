بلدية البطائح تشارك في احتفالات الدولة بمناسبة "يوم البيئة الوطني"

الشارقة 24:



شاركت بلدية البطائح من خلال إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة الصحة والسلامة صباح الأحد مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بالاحتفال بيوم البيئة الوطني الـ 21 الذي أقيم في متحف التاريخ الطبيعي والنباتي بالشارقة، عبر تنظيم معرض للصور مع جهود بلدية البطائح المستمرة في تشجير محمية المنتثر 1 والمنتثر 2 بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة في الحفاظ علي البيئة.



كما تم توزيع عدد من المطبوعات التوعوية والإرشادية على الجمهور من أجل تعزيز الوعي البيئي والتعريف باليوم الوطني للبيئة، كما تم توزيع صور من محمية المنتثر والنصب التذكاري لحماية الطبيعة الذي أقامته بلدية البطائح منذ عام، ويحتوي على مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: "الطبيعة قدرها الله ولكننا نخاف من عبث الإنسان في الطبيعة، إذا كُنتُم تحبون سلطان فقدروا ما بذله فيها"، كلمات سوف تظل مصدر إلهام وتحملنا المسؤولية جميعاً في الحفاظ على البيئة والتنوع الفطري الذي وهبه الله لدولتنا الحبيبة وتعكس مدى الاهتمام والجهد المبذول من قبل قيادتنا الرشيدة في مجال الحفاظ على البيئة.



وسوف يقوم أعضاء نادي أصدقاء بلدية البطائح تحت مسمى مرشد الطبيعة بالتعريف باليوم الوطني للبيئة ونشر ثقافة الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة والأشجار والنباتات لزملائهم في المدارس وتنظيم عدد من الرحلات إلى محمية المنتثر ونصب حماية الطبيعة وتوزيع عدد من شتلات الأشجار والزهور على أهالي منطقة البطائح والجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.



وفِي نفس السياق وبالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وعدد من طلاب المدارس من مدرسة الإصلاح للتعليم الأساسي بنين، ومدرسة البطائح للتعليم الثانوي بنات، والمتطوعين، قامت بلدية البطائح بحملة تنظيف في البر لإلقاء مزيد من الضوء على أهمية نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة بشكل عام في إشارة إلى الآثار السلبية التي تسببها هذه المخالفات في تدمير البيئة وتشوية المنظر الجمالي وإحدى أبرز العادات السلبية التي يجب القضاء عليها وهي إلقاء المخالفات في البر وسوف تستمر هذة الحملة لمدة أسبوع بالتعاون مع جهات عديدة في المجتمع.