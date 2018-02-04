ضمن مشاركته بـ "خلوة الإعلام"

طارق علاي: قطاع الإعلام يحتاج آليات للتطوير ليواكب نظيره العالمي

  • الأحد 04, فبراير 2018 في 10:41 م
أكد سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن قطاع الإعلام في الدولة يحتاج إلى آليات للتطوير ليتواكب مع الإعلام العالمي وليجسد رسائل الإمارات إلى جميع دول العالم.

الشارقة 24 – وام:

قال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال مشاركته في خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي، إنه من خلال هذه الخلوة يتم استعراض العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل الإعلام مشيراً إلى أن قطاع الإعلام بحاجة إلى مثل تلك الجلسات التي ينتج عنها العديد من الأفكار التي تساعد في رسم مستقبل الإعلام الإماراتي.

وأضاف علاي أنه تم خلال الخلوة طرح العديد من الأفكار التي من المؤمل تطبيقها على أرض الواقع وذكر أن قطاع الإعلام في الدولة يحتاج إلى آليات للتطوير ليتواكب مع الإعلام العالمي وليجسد رسائل الإمارات إلى جميع دول العالم فضلاً عن مواكبته للنهضة الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.