سلطان بن أحمد: خلوة "مستقبل الإعلام" تناقش سياسة الإمارات الخارجية والاقتصادية

الشارقة 24 – وام:



أكد وزراء ومسؤولون أن خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي مبادرة مهمة تساهم في رسم استراتيجيات وملامح مستقبل قطاع الإعلام وتترجم خطة الإمارات المئوية بما يتوافق مع أهداف و رؤى الدولة نحو استشراف المستقبل.



وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن تواجد أكثر من 100 إعلامي وأكاديمي بما لديهم من خبرات وتجارب في الخلوة ينتج أفكاراً إبداعية وخلاقة سترسم خريطة طريق لقطاع الإعلام للوصول إلى مئوية الإمارات 2017 وبما يضمن تحقيق أجندة الإمارات الوطنية وإيصال رسائلها وإنجازاتها إلى العالم.



وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي التي تجمع بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في الدولة تناقش العديد من المحاور المهمة ومنها توجهات دولة الإمارات وسياستها الخارجية والاقتصادية والاجتماعية.. مشيراً إلى أن الخلوة فرصة مهمة لطرح الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.



وأكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي مبادرة مهمة تساهم في رسم استراتيجيات وملامح مستقبل قطاع الإعلام وتترجم خطة الإمارات المئوية وأيضاً دور الدولة بموقعها الإقليمي والعالمي.. معربة عن أملها بأن تخرج الخلوة بما يساعد الأفراد والمؤسسات على خلق محتوى وتخصصات تساعد على توصيل الرسالة الإعلامية لدولة الإمارات بطريقة فعالة.



وأضافت معاليها أن الإعلام الإماراتي يواكب جميع التطورات ويعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارات لأن تكون مقراً لها.. مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو متانة البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة إلى جانب التشريعات الواضحة التي تساعد على تقوية النشاط الإعلامي.



من جانبها قالت سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن خلوة مستقبل الإعلام الإماراتي التي نظمها المجلس الوطني للإعلام مهمة جداً خاصة في هذا القطاع المهم الذي يلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح استراتيجيات قطاع الإعلام في الدولة.