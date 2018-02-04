عبد الله الزعابي: إطلاق مبادرات وإحصائيات بالمعرض الوطني للتوظيف بالشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال عبد الله الزعابي مدير أفرع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة: "تحتضن إمارة الشارقة المعرض الوطني للتوظيف 2018، بهدف استقطاب وظائف للكفاءات المواطنة لدى القطاع الخاص، وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف إلى توطيد وتعزيز علاقتها مع المؤسسات المختلفة، والبحث عن فرص عمل جديدة للمواطنين بما يخدم عملية توظيفهم، وزيادة نسبة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق الاستثمار الأكمل للموارد البشرية، حيث تجمع الدائرة 10 من الهيئات والجهات الحكومية من إمارة الشارقة في منصة واحدة تحت مظلتها، وسيتم طرح برامج تدريبية للباحثين عن العمل والموظفين خلال فترة انعقاد المعرض، كما ستتيح الدائرة التسجيل الفوري للباحثين عن العمل بالنظام المعمول به بالدائرة.



وأشار إلى أن دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة ستطلق بعض المبادرات، مع إحصائيات سيتم إطلاقها خلال افتتاح المعرض الذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ 20 عاماً، مؤكداً أن الدائرة تعمل على إعداد الكوادر الوطنية من أبناء الوطن لإدارة دفة الأعمال في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وذلك لحرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات المعنية بتطوير وتمكين الكوادر الوطنية.