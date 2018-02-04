المعرض الوطني للتوظيف ينطلق في "إكسبو الشارقة" الأربعاء

الشارقة 24:



يستقطب "المعرض الوطني للتوظيف"، الذي يعد أحد أهم معارض التوظيف المتخصصة على مستوى الدولة، ويقام خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، توفر عدداً كبيراً من فرص العمل، بالإضافة إلى أفضل برامج التدريب للخريجين الإماراتيين التي تساعدهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم وتسهل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي.



ويُعتبر المعرض الوطني للتوظيف الذي ينظمه "إكسبو الشارقة" بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منصة مثالية تساعد الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل، حيث يُعرف المعرض بدوره الاستراتيجي في تسهيل توظيف خريجي الجامعات والثانويات العامة، في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به الحدث من حكومة الشارقة ومختلف الجهات الرسمية ومجتمع الأعمال في الدولة.



ويشهد المعرض الذي يقام بشراكة استراتيجية مع كل من هيئة الموارد البشرية في حكومة الشارقة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبرعاية "ذهبية" من مصرف الشارقة الإسلامي، وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية، مشاركة كبيرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والبنوك وشركات التأمين وشركات التوظيف والاستشارات وغيرها.



وجاء الإعلان عن فعاليات المعرض الذي أسهم على مدى عقدين وبشكل كبير في توظيف والتحاق الآلاف من الخريجين في عدد كبير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد في مركز إكسبو الشارقة، وتحدث فيه كل من سعادة جمال الجسمي مدير عام "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعبد الله الزعابي مدير شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وحسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في "مصرف الشارقة الإسلامي".



من جانبه، أعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لرعايته المعرض الوطني للتوظيف بشكل سنوي، ودعمه اللامحدود لكافة المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تستهدف تحصين مستقبل الشباب المواطن وسعادته، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر والكفاءات الإماراتية المشرّفة.



كما أعرب المدفع عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على الدعم المتواصل للمعرض منذ انطلاقته الأولى، مشيداً بتعاون دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وبشراكة كل من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومصرف الشارقة الإسلامي، وبمشاركة القوات المسلحة الإماراتية، وهو ما أسهم في نجاح المعرض في استقطاب أكثر من ثمانين عارضاً يُمثلون قطاعاً واسعاً من الدوائر الحكومية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وغيرها، إلى جانب العديد من كبرى المنشآت وشركات التوظيف والاستشارات في مختلف إمارات الدولة.



وقال المدفع إن مركز إكسبو الشارقة يستضيف المعرض الوطني للتوظيف للعام العشرين على التوالي، وهو يتطلع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين إلى المساهمة الفاعلة في دعم جهود القيادة الحكيمة في تعزيز التوطين في القطاعين العام والخاص، باعتباره واحداً من أبرز وأهم الأولويات الوطنية، وإلى استكمال جهوده المتواصلة التي أثمرت على مدى عقدين عن التحاق آلالاف الخريجين في عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة.



ونوه الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة بمشاركة القوات المسلحة الإماراتية في فعاليات المعرض بواحدة من أكبر المنصات في الحدث، حيث توفر مجموعة متنوعة من فرص العمل في جميع أجنحتها، مثل الجيش والقوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية والحرس الرئاسي، وذلك في إطار سعيها لاجتذاب موارد بشرية إماراتية موهوبة.



من جهته قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن المعرض الوطني للتوظيف يعزز مكانته عاماً بعد آخر، على خريطة البحث بين أصحاب العمل والباحثين عن الوظائف، نظراً لما يوفره من حلول واسعة وفرص وظيفية مهمة في كافة القطاعات، واليوم، نستطيع أن نرصد هذه الفرص بين ما تعرضه أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.



وأوضح سعادته أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على مدار 35 عاماً يعمل دائماً على استراتيجية راسخة أن التوطين بالقطاع المصرفي هو "أمن مالي" وليس مجرد وظيفة عادية، ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعية وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في زيادة نسب معدلات التوطين بالقطاع المصرفي، استطاعتنا في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية "منذ تأسيسه في عام 1983" أن يقدم برامج تأهيلية وتدريبية لأكثر من 58 ألفاً و244 مواطناً ومواطنة من إجمالي 175 ألفاً و668 عدد المهنيين العاملين في هذا القطاع.



وأضاف الجسمي أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي (من مختلف الجنسيات) بلغ نحو 35 ألف موظف وموظفة منهم 10500 مواطن ومواطنة بنسبة وصلت إلى 28% وذلك في 53 مصرفاً بالإمارات، حيث شكلت المرأة الإماراتية أكثر من 70% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، كما بلغت نسبة التوطين على مستوى منصب مديري الفروع 75 %.



وأضاف أن استراتيجية المعهد للعام الحالي ضمن خطة التدريب لعام 2018 هي استهداف تدريب وتأهيل أكثر من 26 ألف مشارك للعمل في القطاعات المصرفية والمالية، والتي تشمل تقديم 585 برنامجاً مهنياً.



وبالحديث عن أبرز فعاليات المعرض، قال جمال الجسمي نستطيع القول إن جائزة تنمية الموارد البشرية حققت نجاحاً متميزاً منذ استحداثها في عام ‬1999 حيث تحظى بمكانة متميزة في دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين، كونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين



وسيتم منح 4 جوائز لتنمية الموارد البشرية في قطاعات المصارف والتأمين والصرافة والتمويل ستزيد من مساحة التنافس للجائزة.



من جانبه قال عبد الله الزعابي مدير شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة: إن دائرة الموارد البشرية تسعى من خلال مشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف إلى توطيد وتعزيز علاقتها مع المؤسسات المختلفة، والبحث عن فرص عمل جديدة للمواطنين بما يخدم عملية توظيفهم، وزيادة نسبة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق الاستثمار الأكمل للموارد البشرية، حيث تجمع الدائرة عشرمن الهيئات والجهات الحكومية في منصة واحدة تحت مظلتها، وسيتم طرح برامج تدريبية للباحثين عن العمل والموظفين خلال فترة انعقاد المعرض، كما ستتيح الدائرة التسجيل الفوري للباحثين عن العمل بالنظام المعمول به بالدائرة.



بدوره، قال حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في "مصرف الشارقة الاسلامي"يسعدنا المشاركة في رعاية المعرض الوطني للتوظيف الذي يحتفل بعامه العشرين، وهي فرصة لنهنىء القائمين عليه، على جهودهم ونجاحهم في ربط الكوادر البشرية المواطنة، من الخريجين والباحثين عن عمل، بالمؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات، من أجل ضمان مشاركة أمثل في التنمية المستدامة التي تستفيد منها مختلف مكونات المجتمع.