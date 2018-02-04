حاكم الشارقة يعزي في وفاة خليفة المزكي برأس الخيمة

الشارقة 24 - وام:



قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له خليفة جاسم المزكي في رأس الخيمة.



وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة دهان برأس الخيمة الأحد، يرافقة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، عن صادق العزاء والمواساة إلى سعادة محمد جاسم المزكي في وفاة شقيقه، وإلى سعادة عارف خليفة جاسم المزكي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والدكتور زكي خليفة المزكي استشاري جراحة، رئيس قسم جراحة الشرايين والأوردة والصدر في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة، في وفاة والدهم وإلى أسرة وذوي الفقيد... سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.