شرطة "المنطقة الوسطى" تستعرض أهداف خطة الاتصال والتواصل

الشارقة 24:



ترأس العقيد أحمد عبد الله بن درويش، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الاجتماع الذي عقد بمكتبة، لمناقشة خطة الاتصال ضمن منهجية الاتصال والتواصل في الإدارة، بحضور العقيد حران مبارك الجزيعي نائب مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة.



وتهدف الخطة إلى خلق بيئة عمل جاذبة ومحققة لكافة أهداف الوزارة الاستراتيجية والتطويرية على أكمل وجه.



في بداية الاجتماع رحب العقيد بن درويش بالحضور، حيث تم مناقشة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية بالإدارة للعام 2017، إلى جانب سير المبادرات ونسب إنجازها، والوصول إلى تحقيق جودة الخدمات وبالصورة التي ترضي الجمهور وتفوق توقعاتهم، كما تم عرض تحليل استبيانات رضا العاملين.



في ختام الاجتماع دعا العقيد بن درويش إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطبيق سياسة ونهج وزارة الداخلية في مجال التطوير والتحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي .