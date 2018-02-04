شرطتا الشارقة وأبو ظبي تبحثان التعاون في مختلف المجالات الأمنية

الشارقة 24:



استقبلت إدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة المقدم الدكتور عبدالله الحمودي من إدارة الجودة والتميز بشرطة ابوظبي، والوفد المرافق له حيث كان في استقبالهم المقدم محمد الغزال رئيس قسم العمليات بإدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة.



تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الأمنية، وعقب اللقاء اصطحب المقدم الغزال، الوفد الزائر إلى غرفة العمليات المركزية، حيث قدم شرحاً حول تجهيزات الغرفة، والتطورات الحديثة التي شهدتها شرطة الشارقة في مختلف المجالات والانظمة المعمول بها.



وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن جزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة لحسن الاستقبال والتعاون الدائم والمثمر لمناقشة مثل هذه البرامج وتبادل الخبرات التي تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبيين.