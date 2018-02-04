"الشرطة المجتمعية" تحاضر بالنادي الهندي في الشارقة

الشارقة 24:



في إطار تحقيق التواصل مع الجاليات الأجنبية، ومختلف شرائح وفئات المقيمين في إمارة الشارقة، قامت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بتقديم محاضرة توعوية بمقر نادي الهندي بالشارقة، بحضور المقدم محمد حسن المناعي وحشد كبير من الجالية الهندية بالشارقة.



وتضمنت المحاضرة إرشادات عامة للجالية الهندية بتعريفهم على الدور الفعال للشرطة المجتمعية في إعداد مجتمع واع لأشكال وأنماط الانحراف السلوكي، فضلاً عن نشر ثقافة التوعية التي من شأنها إيجاد المعرفة لدى الأفراد بمخاطر الظواهر المسيئة والتصدي لها، إلى جانب العمل على تفعيل الشراكة مع الشرطة المجتمعية مع مختلف الجهات يعتبر أسلوباً عصرياً وجديداً يمكن أن يسهم في بناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وبمختلف طوائفه والأجهزة الشرطية.



تأتي الفعالية تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية من خلال تعزيز الأمن والأمان لكافة أطياف المجتمع من جميع الجنسيات الأسيوية والدور الذي تقوم به من خلال تعزيز التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الشارقة، وتفعيل الحوار حول مختلف القضايا والمشكلات المجتمعية والقضايا التي تواجه المقيمين في الدولة من أبناء الجاليات الأجنبية والتعرف على آراء وأفكار افراد المجتمع ورؤيتهم حول مختلف القضايا والمشكلات والظواهر المجتمعية وحرصهم على التواصل مع الشرطة في إيجاد الحلول ومعالجة المشكلات والظواهر المختلفة.