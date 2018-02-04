عبد الله بن سالم: مبادرة حاكم الشارقة برفع رواتب المتقاعدين تضمن الحياة الكريمة للمواطنين

الشارقة 24:

رفع سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مبادرة سموه برفع معاشات المتقاعدين من حكومة الشارقة.

وأكد سمو نائب حاكم الشارقة، أن المبادرة الكريمة لصاحب حاكم الشارقة تمثل مبادرة جديدة من مبادرات سموه المتواترة لرعاية ودعم كافة أفراد المجتمع في الإمارة، بتوفير وضمان الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم.

وأشار سموه، إلى أن مبادرة رفع معاشات المتقاعدين في الشارقة تأتي ضمن المتابعات الشخصية لصاحب السمو حاكم الشارقة ونتائج الدراسات العلمية والإحصاءات الدقيقة التي تجريها الجهات المختصة بتوجيهات سموه المباشرة لتقييم الحالات المختلفة ودعمها في مختلف مجالات الحياة، مما يسهم في استقرار المجتمع ومستقبل أفراده وأجياله المقبلة والحرص على تكريم وتقدير فئة المتقاعدين ممن قدموا جهوداً كبيرة لخدمة الإمارة والوطن.