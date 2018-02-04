حاكما الشارقة والفجيرة يعزيان في وفاة سعود بن كايد القاسمي

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.



وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارتهما اليوم مجلس الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء برأس الخيمة، عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أخوة الفقيد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية وإلى ذوي الفقيد سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.



رافق سموهما في تقديم واجب العزاء.. الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من المسؤولين.



تقبل التعازي.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن حميد القاسمي والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وعدد من شيوخ القواسم.