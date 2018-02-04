ولي عهد الشارقة يثمن قرار رفع رواتب المتقاعدين

الشارقة 24:

توجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مبادرة سموه الكريمة برفع رواتب المتقاعدين في حكومة الشارقة.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة، باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه الدائم على توفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع والحفاظ على استقرارهم ودعمهم في مختلف مجالات الحياة.

وأكد سموه، أن هذه المبادرة من شأنها أن تكفل سبل الرخاء والحياة السعيدة لفئة المتقاعدين ممن أسهموا وشاركوا في النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأشار سموه، إلى أن المبادرة تأتي استكمالاً للإنجازات والمبادرات التي تبنتها الإمارة لخدمة أفراد المجتمع، ودعمهم وتكريمهم والحرص على مستقبل أبنائهم.