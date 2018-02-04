"الشارقة الإنسانية" تكثف استعداداتها لتنظيم مؤتمر "ضمن نطاق التردد"

الشارقة 24:

كثفت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية استعداداتها لتنظيم مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" يومي 17 و18 أبريل القادم في قاعة الجواهر، بمشاركة العديد من الاختصاصيين وأولياء الأمور والمتحدثين والعاملين في المجال من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الأشخاص الصم في الوطن العربي وتسليط الضوء على مبدأ ثنائية اللغة والخروج بمبادرات وحلول وتوصيات عملية لمجموعة من التحديات التي يواجهها الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وأكدت غيداء الجبور اختصاصية النطق واللغة في مدرسة الأمل للصم التابعة للمدينة، أن السمع أمر بالغ الأهمية لتطوير الكلام واللغة والتواصل والتعلم ولفتت إلى أن الأطفال ممن لديهم صعوبات سمعية أو مشاكل في المعالجة السمعية لا زالوا غير حاصلين على الخدمات الكافية.

وأشارت إلى أهمية التدخل المبكر وتقديم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة السمعية نظراً لما يتركه ذلك من آثار إيجابية على تطوير اللغة لديهم ومن الضروري جداً أن تشارك الأسرة في هذه العملية من خلال عرض الطفل في أسرع وقت على اختصاصي السمع الذي سيقوم كجزء من فريق متعدد التخصصات بتقييم الطفل واقتراح أنسب برامج التدخل السمعي له.