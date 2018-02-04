أحمد بن سلطان القاسمي: مبادرة حاكم الشارقة برفع رواتب المتقاعدين تهدف لتوفير الاستقرار المجتمعي

الشارقة 24:

شدد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على أن المبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة برفع رواتب المتقاعدين في حكومة الشارقة، تجيء ضمن مبادرات سموه المتواصلة لدعم وضمان العيش الكريم والاستقرار لكافة أفراد المجتمع بشكل عام، وفئة المتقاعدين على وجه الخصوص، وهم فئة عزيزة علينا جميعاً، قدمت مساهمتها الكاملة ضمن دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة في مختلف المجالات العملية.

وأشار سموه في تصريح، إلى أن هذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، من شأنها أن تعمل على توفير الاستقرار المجتمعي والأسري المنشود لهذه الفئة، ومستقبل أبنائهم، مما يسهم في ترقية وتطوير وتنمية مجتمع الإمارة وهي ما تسعى إليه الشارقة في استراتيجيتها وتوجهها نحو المجتمع ودعم أفراده.



وأختتم سموه مكرراً الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على اهتمام سموه اللامحدود بمختلف الفئات المجتمعية وتوجيهات سموه الدائمة بضرورة تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري والعائلي لكل فئة وفقاً لما تحتاجه، سعياً من سموه لأفضل الأوضاع وسبل العيش لك مواطن في الإمارة.