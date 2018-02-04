1000 طرد غذائي من خيرية الشارقة إلى النازحين السوريين في لبنان

الشارقة 24:

انسجاما مع مبادرة عام زايد 2018، شاركت جمعية الشارقة الخيرية في حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018 والتي أطلقتها ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الخيرية المانحة للمساعدات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وقال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية: تنفيذا لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة سارعت جمعية الشارقة الخيرية ممثلة في إدارة المشاريع والكفالات إلى تجهيز 1000 حصة غذائية تشتمل على طرود المواد الغذائية والملابس الشتوية الثقيلة والأغطية، ومن ثم تسليمها لملحقية الشئون الإنسانية والتنموية في سفارة الدولة ببيروت والتي سارعت بدورها إلى توزيعها على المستحقين في منطقة قصقص.

وأشار الدخان إلى أن المشاركة تعكس الحضور الدائم للجمعية في كافة الحملات التي يتم تسييرها للمتضررين واللاجئين من البلدان التي اكتوت بنيران الحروب الأهلية حيث تأتي تلك المساهمة من إدارة المشاريع والكفالات في إطار التزام الجمعية بدورها الخيري ورسالتها الإنسانية بالوقوف إلى جانب النازحين ومساندتهم في أزمتهم بالشكل الذي يصون كرامتهم ويسمو بإنسانيتهم، متوجها بالشكر الجزيل إلى سفارة الإمارات في لبنان على تبنيها تلك الحملة الإنسانية ومثمنا تعاون المحسنين ومبادرتهم في دعم مشاريع الجمعية داخليا وخارجيا.