لجنة "التربية" باستشاري الشارقة تزور دارة الدكتور سلطان القاسمي

الشارقة 24:

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على المخطوطات القديمة والخرائط المطبوعة النادرة والمقتنيات التي تحويها دارة الدكتور سلطان القاسمي، جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع.

استقبل اللجنة علي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي بمقرها في المدينة الجامعية فيما ضم وفد اللجنة محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة والأعضاء راشد الغول ووحيدة عبد العزيز وعبد الله المسافري ومحمد سالم بن هويدن ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر.

وقدّم المري للوفد نبذة عن الدارة وأهميتها ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من إنشائها والعناية بها.

وأكد أن الدارة تعد مركزاً عالمياً يلجأ إليه المؤرخون والباحثون في دراستهم لاحتوائها على المخططات والوثائق المهمة والنادرة والكتب القيمة.

واصطحب المري لجنة التربية في جولة شملت كافة أقسام الدارة وأطلعهم على ما بها من مخطوطات نفيسة ونادرة وما يتوافر بها من معارف وعلوم شتى.

وفي نهاية الزيارة أكد محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة أن الدارة بما تمتلكه من ذخائر من المؤلفات والمراجع والوثائق التاريخية تعتبر قبلة للقاصدين من العلماء والمفكرين للاطلاع على ما بها من معلومات تاريخيه وجغرافية وسياسية واجتماعية مهمة.