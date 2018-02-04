علي المدفع: "عربية السيدات 2018" تشهد زيادة مميزة في عدد الفرق المشاركة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة علي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات على تنافس اللاعبات المشاركات في النسخة الرابعة، في 9 ألعاب، هي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والفروسية (القفز عن الحواجز)، والكاراتيه، التي تضاف إلى قائمة ألعاب الدورة للمرة الأولى، وتقام المنافسات في 10 منشآت، تشمل العديد من أبرز الصالات والأندية الرياضية في إمارة الشارقة، وذلك على مدار 11 يوماً.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي نحن سعداء بتواجد عدد كبير من الزوار والمشاركين في هذه الدورة التي تعتبر الأضخم والتي ستتشهد زخماً وتنافساً كبيرين، لاسيما بعد أن ارتفعت أعداد اللاعبات المشاركات والإداريين المرافقين في نسخة العام الجاري بنسبة 70% إلى أكثر من 1000 لاعبة وإداري، مقارنة بـ586 لاعبة وإداريا في نسخة العام الماضي، ما يثري المستوى الفني للبطولة.

وفي ختام حديثه تمنى التوفيق لجميع اللاعبات والمشاركين لتحقيق أهدافهم التي يسعون إليها.