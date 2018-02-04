انطلاق معرض الزهور الثامن بمدينة كلباء 7 مارس

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

عقدت بلدية مدينة كلباء اجتماعا تنسيقيا للوقوف على استعداداتها لتنظيم معرض الزهور الثامن بحديقة الشاطئ في 7 مارس المقبل، حيث تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المعرض الذي يشهد مشاركة فاعلة من عشرات المؤسسات في المدينة، وحضور جماهيري كبير.

وتم تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية المشرفة على تنظيم المعرض في نسخته الثامنة، تمهيدا لبدء الأعمال التحضيرية للمعرض الذي بات واحدا من أهم المعارض المتخصصة في الزهور والنباتات على خريطة فعاليات المنطقة الشرقية وعموم الشارقة حسب المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير البلدية.

وقال الذباحي إن المعرض أصبح بمثابة ملتقى سنوي هام لعشاق الزهور، ويتميز بتنظيم فعالياته في الهواء الطلق على ضفاف شاطئ كلباء وتحديداً في حديقة الشاطئ الأكثر ازدحاماً بالجمهور، ويأتي المعرض بالتزامن مع فعاليات أسبوع التشجير، ليمثل فرصة كبيرة وهامة للجمهور للاستمتاع والتعرف على تشكيلات الزهور التي تضم آلاف الورود والنباتات.

وأضاف الذباحي "إن إقامة المعرض الثامن للزهور يأتي جريا على عادة البلدية في ترجمة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للحفاظ على الثروة الزراعية وتنمية البساط الأخضر في مختلف ربوع الإمارة".

ولفت مدير بلدية مدينة كلباء إلى أن زوار المعرض في نسخته الثامنة على موعد مع توليفة مميزة من الفعاليات والمسابقات الثقافية والترفيهية الهادفة، إضافة للعديد من المفاجآت التي يوفرها المعرض كل عام بحلة جديدة عبر العديد من الأجنحة للمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تتيح منتجات الزهور الطبيعية والصناعية، ونباتات الزينة وأجنحة الطيور والحدائق المنزلية والمعلقة.

وأوضح أن هذه النوعية من المعارض والفعاليات تعد ملتقى لكل عشاق الزهور والقائمين على تجارتها وتصنيع مستلزماتها، مما يسهم في تعزيز مكانة المدينة في مجال سياحة المعارض، مع ما تمتلكه من مقومات فريدة ومتنوعة من شواطئ ومحميات ومتنزهات إلى جانب موقعها السياحي المميز وشاطئها الممتد.

واختتم الذباحي حديثه بالإشارة إلى أن الدورة الجديدة من المعرض تنسجم في مضمونها مع مبادرات عام زايد الخير، حيث يحتفي المعرض هذا العام بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باعتباره رمز الخير والعطاء.