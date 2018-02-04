سيف المدفع: 100 جهة حكومية وخاصة تشارك في المعرض الوطني للتوظيف

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "يستضيف المركز الدورة الـ 20 للمعرض الوطني للتوظيف والذي يقام خلال الفترة من 7-9 فبراير 2018، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومشاركة مصرف الشارقة الإسلامي والقوات المسلحة وبمشاركة نحو 100 مؤسسة حكومية وخاصة من القطاع المصرفي".

وأكد سيف المدفع لـ "الشارقة 24" أن المعرض الوطني للتوظيف هو من الأدوات الموجودة في دولة الإمارات والشارقة خصيصاً يستهدف الخريجين والخريجات من الشباب المواطن والباحثين عن العمل من المواطنين، حيث يوفر المعرض منصة للقاء مع الجهات والمؤسسات لتوفير فرص عمل في المجال المصرفي والمالي والقطاع الخاص والحكومة.

وفي ختام حديثه، دعا المدفع الخريجين والخريجات من المواطنين لزيارة المعرض.