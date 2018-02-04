حاكم الشارقة يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأحد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بضيوف الإمارة الذين قدموا للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الرابعة للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث تبادل سموه الأحاديث الودية مع الوفد الزائر حول العديد من الموضوعات المشتركة في مجالات الشباب وأهمية دعم وتطوير مجالات الثقافة والشؤون الرياضية العامة.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالنهضة الرياضية التي تعيشها مصر والبرامج الشبابية الطموحة التي تعمل عليها، بما يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمستقبل مصر وأجيالها.

وبحث سموه خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين إمارة الشارقة ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بما يخدم مسيرة الرياضة والشباب في الوطن العربي بشكل عام والإمارة وجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، شكر المهندس خالد عبد العزيز، صاحب السمو حاكم الشارقة على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، مثمناً جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المؤسسات التعليمية والثقافية في الوطن العربي، وجمهورية مصر العربية على وجه الخصوص، في إطار الدعم المتواصل لسموه للشباب العربي.