إيكروم- الشارقة يجمع الشرق والغرب لحماية الموروث الثقافي العربي

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يجمع المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي (إيكروم – الشارقة) أبرز الشخصيات المحلية والدولية ذات الاختصاص والخبرة في حفظ التراث الثقافي من شرق وغرب الكرة الأرضية للمشاركة في نقاشات قضايا التراث الثقافي في المنطقة العربية.

وتتناول جلسات "الملتقى العربي للتراث الثقافي" المقرر انعقاده خلال الفترة ما بين 6-8 فبراير المقبل، في فندق شيراتون الشارقة، حزمة من الموضوعات التي تعزز جهود حماية التراث الثقافي، ويجري مناقشة التأثيرات على سياسات وممارسات حفظ التراث (كالاِستشراق، والمعتقدات والمفاهيم، والمؤسسات الدولية المتخصصة في الثقافة أو التراث، والعوامل الاِقتصادية التي وضعت النظم التراثية والمناقشات في المنطقة ضمن النموذج القائم ).

ويتناول الملتقى الذي ينادي بتبني خطوطٍ توجيهيةٍ لإدارة التراث الثقافي في العالم العربي مفاهيم التراث الثقافي والتعريف بماهيته وأهميته وضرورة حفظه، ويجري عرض دراسة وتحليل دور الإعلام والتربية في صياغة مفهوم التراث في الثقافة السائدة.

وتتوافق أهداف الملتقى مع توجهات وجهود إمارة الشارقة في حماية الموروث الإنساني وصيانة المنتج التراثي الذي يشكل الهوية الثقافية وهو ما دفع المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي "إيكروم" إلى اختيار الشارقة مقراً إقليمياً له في الوطن العربي الذي جاء بإجماع الجمعية العمومية لإيكروم خلال اجتماعها 27 في نوفمبر 2011 الذي عقد في مقرها الرئيسي بروما.

ويجتمع لأول مرة حوالي 50 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة المجتمع ومدراء التراث الثقافي والمفكرين والفلاسفة والمؤرخين والباحثين وعلماء الأنثروبولوجيا ذوي الخبرة في الدراسات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الفنانين والموسيقيين والشعراء والإعلاميين.

كما يستقطب الملتقى مبدعي فن العمارة من المهندسين المعماريين، وعلماء الآثار، المهنيين الذين يملكون معرفةً واسعةً في دراسات التراث الثقافي وذوي الخبرة ممن يعملون في مجال التشريعات وتوثيق الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.

ووفقاً لأصحاب الاختصاص، يشكل الملتقى منبراً مهماً لذوي الاِهتمامات في المنطقة من الباحثين ليشاركوا ويساهموا في المناقشات والمحادثات الجارية.

ويؤكد الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة) أن المركز سيعمل على تحقيق أهداف الملتقى ومتابعة نتائجه من خلال رسالته ونشر المعرفة المنبثقة عنه على المستويات المهنية والمؤسساتية والمجتمعية.

ويجري خلال الملتقى تسليم الجائزة الكبرى لحفظ التراث الثقافي، في المنطقة العربية (المواقع والمتاحف) والتي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الممارسات التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.

ويشير الدكتور زكي أصلان إلى أهمية الملتقى في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي الذي يشكل ذاكرة وهوية الأمم، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ عليه لما يتعرض له من الكثير من أخطار النهب والسرقة والتدمير.

ونوه الدكتور أصلان إلى دور التراث في بناء المعرفة وترسيخ القيم التي تشكلت عبر العصور المختلفة وانعكست على تطور البشرية مما يتطلب من الجميع توفير سبل حماية التراث لعدم فقدان شواهد الحضارات المختلفة.

وبما يتعلق بالنتائج والمخرجات المتوقعة للملتقى فهي القراءة النقدية لمفهوم وخصوصية التراث الثقافي في المنطقة من أجل الارتقاء بمنهجيات الحفاظ، وتشمل النتائج نشر أوراق عمل الملتقى لإتاحتها للمفكرين والمختصين وتوصياتٍ اِستراتيجيةً لمتابعة نتاج الملتقى، والخروج برسالةً إعلاميةً حول مفهوم وخصوصية التراث الثقافي في الوطن العربي وضرورة الحفاظ عليه.

ويستهدف الملتقى الخروج بوثيقة تحمل رؤية عربية حول مفهوم التراث الثقافي في الوطن العربي وبتوصيات قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق أهداف الملتقى.