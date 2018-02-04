75 ألف حالة إنسانية تستفيد من 16 مليون درهم قدمها الهلال الأحمر بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعمل فروع الهلال الأحمر في جميع أنحاء إمارات الدولة على تعزيز تواجدها الإنساني محلياً بتقديم مساعدات متنوعة للحالات الإنسانية المحتاجة والمعوزة والمرضى والشرائح الضعيفة الأخرى التي ترعاها الهيئة وتعمل على توفير كافة مقومات الحياة لها عبر آليات العمل الإنساني التي وضعتها الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها.

في هذا الإطار ومواصلة لجهود الهيئة الإنسانية على المستوى المحلي، قدم فرع الهلال الأحمر بالشارقة خلال "عام الخير 2017" كماً كبيراً ومتنوعاً من المساعدات الإنسانية للسجناء والمرضى المعوزين والأيتام وطلاب العلم، كما نفذ الفرع وضمن مشاريع الهيئة الموسمية خلال شهر رمضان مشروع المير الرمضاني ومشروع الخيام الرمضانية لإفطار الصائمين وتوزيع زكاة الفطر على الفقراء والمعوزين بالإضافة لتقديم دعم مادي لبعض المؤسسات العامة والخاصة شركاء الهلال الأحمر في العمل المجتمعي بالشارقة.

وصرح السيد عبد الله علي غانم المهيري مدير فرع الهلال الأحمر في الشارقة بأن إجمالي مبالغ المساعدات التي قدمها الفرع في "عام الخير" بلغت 16 مليوناً و93 ألفاً و502 درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين 75 ألفاً و368 من الأسر من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن فرع الشارقة قدم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 3 ملايين و721 ألفاً 522 درهماً واستفاد من برامج المساعدات الإنسانية 1537 من الأسر وعدد الأفراد 6958 فرداً.

وأوضح عبد الله المهيري بأن الفرع قدم مساعدات طبية بمبلغ إجمالي 4 ملايين و364 ألفاً و178 درهماً استفاد منها 207 أسر و643 فرداً، فيما قدم مساعدات مالية لطلاب العلم بمبلغ 4 ملايين و42 ألفاً و719 درهماً لتستفيد منها 1091 أسرة و5897 فرداً و1296 من طلاب العلم، وقدم الفرع مساعدات مالية للسجناء بمبلغ إجمالي 964 ألفاً و948 درهماً وبلغ عدد أسر السجناء المستفيدين من مساعدات الفرع 45 أسرة وعدد الأفراد 372 فرداً.