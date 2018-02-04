تدشين منطاد حاكم الشارقة في بريستول البريطانية

الشارقة 24 – وام:



دشن فريق منطاد الإمارات يوم أمس الجمعة، في مدينة برستول البريطانية، منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "ضمير الاتحاد" والذي تم تصنيعه في شركة "كمرون" البريطانية التي تعتبر من أهم وأعرق الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع فريق منطاد الإمارات بقيادة الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس الفريق وإسماعيل ناصر المنصوري مشرف عام منطاد حاكم الشارقة.



وسيصبح منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة أحد أهم مناطيد الفريق بعد انضمامه إلى أسطول منطاد الإمارات الذي حلق الفريق من خلاله وعلى مدى 15 عاماً متتالية محققاً النجاح والتميز الكبير على الصعيد المحلي والدولي وذلك انطلاقاً من منطاد "لن ينساك العالم يازايد".



وقال الكابتن حسن ناصر المنصوري الامين العام لمنطاد الإمارات: إن المنطاد الذي يحمل صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعلم وشعار الإمارات تم فحصه والتدقيق على جميع معدات الطيران ولوازم الأمن والسلامة فيه بجانب عدد من الأجهزة الفنية التي تم تزويد المنطاد بها حيث سيحلق منطاد حاكم الشارقة في عدد من الدول العربية والعالمية حاملاً رسالة العلم والثقافة والتسامح التي كان يحرص سموه على نشرها من خلال مختلف الصرح العالمية والمنابر التعليمية لجل شعوب العالم.



وأضاف المنصوري، أن المنطاد الذي تم تجهيزه بسواعد أبناء وشباب الإمارات يأتي تقديراً للدور والمكانة الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة لدى قيادة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي دعم جميع انجازات أبنائه شباب منطاد الإمارات وحرص على استمرار مسيرتهم المحلية والعالمية والتي تمخض عنها عمل منطاد حاكم الشارقة تقديراً من شعب الإمارات لضمير الاتحاد الذي حرص على السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان "طيب الله ثراه" وشارك في رسم مسيرة الاتحاد الخالدة التي تنعم بها الدولة وكل المقيمين على أرضها .



وأكد الأمين العام لمنطاد الإمارات أهمية استمرار عمل منطاد الإمارات الذي انطلق وبنجاح على مدى أكثر من عقد ليصبح مرآة الدولة على الصعيد الإقليمي والدولي ولما يقوم عليه من جهد جبار من خلال مشاركاته العالمية على مدار العام وفي جميع الأجواء المختلفة والتي تمتاز من حين إلى آخر بطقس تصل درجات الحرارة فيه إلى 14 دون الصفر والذي يتطلب مهارة عالية وحرفية كبيرة امتاز بها أبناء الإمارات خلال مسيرتهم الدولية.



وتوجه الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام بجزيل الشكر للجامعة القاسمية وجميع العاملين عليها وذلك ضمن التوجيه المستمر من الأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة على مشاركة ومساندة الجامعة القاسمية لمنطاد الإمارات في نشر رسالة قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في نشر روح التسامح والتواصل مع جميع الشعوب والثقافات.