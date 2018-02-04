"التسجيل العقاري" بكلباء ينظم جلسة عصف ذهني للموظفين

جانب من الجلسة

الشارقة 24:



أقام فرع دائرة التسجيل العقاري بكلباء جلسة العصف الذهني الأولى لهذا العام لموظفي فرع الدائرة، بحضور سعادة خالد إبراهيم محمد مدير فرع دائرة التسجيل العقاري بمدينة كلباء، وذلك بمركز الحفية لصون البيئة الجبلية بكلباء التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، حيث افتتح هذه الجلسة بشكر الموظفين على ما قاموا به من إنجازات وأعمال سواءً كانت خاصة بالدائرة أو عامة خارجية تمثل الدائرة ومن ثم تم وضع أهداف الفرع لهذا العام 2018 ومناقشتها وأهداف الموظفين بشكل خاص.



ثم تطرق مدير فرع دائرة التسجيل العقاري بمدينة كلباء، خلال الجلسة إلى مناقشة الجدول الزمني للاحتفاليات والمناسبات الخاصة بالدولة ووضع آلية وتصور لإحياء هذه الاحتفالات وركز على مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، حيث أن هذا اليوم يحمل اسماً غالياً علينا وهو اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقال: إن هذا العام هو عام زايد لذلك يجب علينا أن نحرص على أن نكون كما كان يريد منا زايد.



وبعد الانتهاء من الجلسة قام فريق العمل بأخذ جولة في المحمية والاطلاع على مرافقها حيث تم اختيار هذا المكان وذلك لتحقيق الشراكة المؤسسية بين مؤسسات حكومة الشارقة وأيضاً تغيير مكان الاجتماع في أحضان الطبيعة الخلابة.