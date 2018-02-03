شرطة الشارقة: 45 % نسبة انخفاض الجرائم المقلقة بالإمارة في 2017

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



انخفضت نسبة الجرائم المقلقة بالشارقة خلال العام الماضي بنسبة 45% وذلك بواقع 837 جريمة مقلقة مقابل 1511 جريمة خلال العام قبل الماضي، كما ارتفعت نسبة الشعور بالأمان في الإمارة إلى 97% خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016 والتي سجلت نحو 92 % بحسب نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبد الله مبارك بن عامر.



وأوضح عبد الله بن عامر خلال الملتقى "الإعلامي السنوي الثاني لشرطة الشارقة"، الذي نظمته في فندق شيراتون بالشارقة الأربعاء الماضي، أن من أبرز أنواع الجرائم المقلقة هي جرائم الحرائق العمد التي انخفضت بنسبة 60% إذ سجل عام 2017 أربع حالات مقارنة بعام 2016 الذي سجل 10 حالات، أما نسبة انخفاض حالات القتل العمد فانخفضت بنسبة 71% إذ انخفضت من سبع حالات، مضيفا أن جرائم الاعتداء انخفضت بنسبة 82 %، بواقع 15 حالة في عام 2017، و86 حالـة في عام 2016.



جرائم السرقات



من جانبه، قال مدير عام العمليات المركزية بالإنابة العقيد الدكتور أحمد الناعور إن جرائم السرقات سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 52% خلال العام الماضي الذي شهد 513 جريمة، فيما شهد العام الذي يسبقه 1069 جريمة سرقة.



وشرح أن معدل الجرائم المقلقة على مستوى الإمارة سجل انخفاضا ملحوظا أخيرا، إذ انخفضت نسبة الجرائم الجنائية خلال عام 2017 بنسبة "7.37%"مقارنة بعام 2016، بفارق "1075" جريمة، حيث بلغ عدد الجرائم المسجلة "12633" جريمة على مستوى الإمارة، مقابل 13ألفا و638 جريمة، مؤكدا أن الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث يشكل عنصرا مهما في انخفاض نسبة الجرائم، إذ بلغ معدل الاستجابة لحالات الطوارئ "9.2" دقيقة العام الماضي مقارنة بعام 2016، والذي كان بمعدل"10.3"دقيقة.



وحدد العوامل التي أدت إلى تحقيق المؤشرات الأمنية وخفضها في تنفيذ سبع حملات أمنية متخصصة بالظواهر الأمنية، والتي تم إطلاقها بناءً على دراسات أمنية، وتحليلية، ومنها حملة "أمني من أمن جاري، احذر تأمن، انتبه لا يصيدونك، بالإضافة إلى تعزيز جهود دوريات الحد من الجريمة وأيضا تفعيل الدوريات بالمراكز الشرطية لتغطية، ودعم الجهود الأمنية، وتنفيذ حملات أمنية لضبط المخالفين، وتعزيز الأمن، ومنها حملة "الكماشة" المعنية بضبط البائعين المتجولين بالمدينة والمخالفين لقانون الإقامة والمزاولين لأنشطة غير شرعية بالإمارة والتي أسفرت عن ضبط 301 شخص منذ إطلاقها، لتكون الإمارات أكثر الدول أمنا عبر تحقيق استراتيجية 2021.



فيما قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم: سجلت شرطة الشارقة إنجازا ملحوظا في زيادة عدد قضايا المخدرات التي تمكنت من ضبطها خلال العام الماضي بواقع 767 قضية مسجلة نسبة زيادة عدد العام قبل الماضي الذي بلغ عدد القضايا فيه 712 قضية، مبينا أن عدد الكميات المضبوطة من العقاقير المخدرة خلال عام 2017 نحو "9.5" مليون حبة، والمواد المخدرة نحو "400" كيلو جرام، فيما تبلغ القيمة السوقية لها نحو 515 مليونا و122 ألفا و103 دراهم.



وأكد "بلغ عدد الفعاليات التي تم تنظيمها للتوعية بأضرار المخدرات "57" فعالية توعوية شملت المحاضرات، والمعارض، والبرامج التي تم تنظيمها بالتعاون مع مختلف القطاعات، والمؤسسات التعليمية، والتربوية، واستفاد منها نحو "7021"شخصاً، بنسبة زيادة 51 % عن عام 2016".



من جانبه، أشار رئيس قسم المختبر الجنائي العقيد أحمد حاجي السركال، إلى أن المختبر الجنائي كشف غموض 12 ألفا و554 قضية تعامل معها في عام 2017، وقدم أدلتها الجنائية للعدالة محققا نسبة ارتفاع، وقدرها10.6%، بفارق زيادة1301 تقرير فني، حيث كان مجموع التقارير المنجزة في عام 2016 11253 تقريراً.



20 % انخفاض في حالات الوفاة



من ناحيته، لفت مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد علاي النقبي، إلى أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي بلغ، نحو 105 حالات وفاة، بينما سجل العام قبل الماضي"132" حالة وفاة على مستوى إمارة الشارقة، مسجلا انخفاضا بنسبة 20% وبفارق "27" وفاة، مضيفا "فيما يخص الحوادث المرورية بشكل عام، فقد انخفضت بنسبة 15 % خلال عام 2017، التي بلغ مجموع الحوادث المرورية فيها 517 حادثا، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ عدد الحوادث به 608 حوادث، بفارق "91"حادثاً، وشملت حوادث الصدم، والتصادم، والتدهور.



وتابع "أما حالات الدهس فقد انخفضت، بنسبة 14 % خلال العام الماضي الذي سجل نحو 156 حالة، مقارنة بالعام قبل الماضي الذي سجل نحو "182"حادثاً، وذلك بفارق "26"حادثاً، أما مجموع حملات التوعية المرورية، التي تم تنظيمها خلال عام 2017 م فقد بلغت "17" حملة توعويـة، شارك بها "60"جهة حكومية، وخاصة، واستفاد منها نحو 174 ألفا و717 شخصاً، فيما نفذت إدارة المرور أربع حملات تفتيشية لضبط الشارع المروري، تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2021م الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً".



أما بخصوص العوامل التي أدت إلى تحقيق المؤشرات المرورية وخفضها قال مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين العقيد علي بو الزود "أهم العوامل التي حرصنا على تنفيذها بهذا الخصوص هي تركيب "30" راداراً ذكياً بالإمارة، وذلك على الطرقات، التي تكثر فيها الحوادث المرورية وتثبيت دوريات مرورية على الطرق الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مرورية، وضبطية للمستهترين وأيضا إغلاق معابر المشاة العشوائية، واستحداث معابر آمنة جديدة، ونشر "285" مادة إعلامية عبر وسائل الإعلام المطبوعة، والمرئية، والمسموعة، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى إطلاق مبادرة "رخصتي تبدأ من مدرستي" في عام 2016 وشملت المرحلة الأولى مدرستين أما المرحلة التالية فشملت جميع مدارس البنين الثانوية بالإمارة بعدد 301 طالب.



إسعاد المتعاملين



من ناحيته قال مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة العميد عارف الشريف عن خدمات إسعاد المتعاملين التي نفذتها شرطة الشارقة " تم تقديم خلال العام الماضي مليونين و531 ألفا و892 خدمة، شملت 32 مركز خدمة بالقطاعات الشرطية، والمرور، والمؤسسة العقابية والاصلاحية، مسجلا نسبة زيادة بلغت 161% مقارنة بالعام قبل الماضي الذي بلغ عدد الخدمات فيه 962 ألفا و236 خدمة.



وقال " تم استحداث برنامج إسعاد المتعاملين لتطوير مهارات الواجهة الأمامية بالتعاون مع كلية الاتصالات، شارك بها "100" موظف على مدى 10 أسابيع لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة ضمن سياسة الجودة في تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن إدارة مراكز الشرطة الشاملة ساهمت في حل 8698 بلاغاً، ما نسبته 40.7 % من مجمل البلاغات الواردة، بمؤشر ارتفاع بلغ 14% مقارنة بعام 2016، كما استعادت من خلال مبادرتها "الصلح خير" مبلغ 347مليونا و764 ألفا و452 درهماً لأصحابها دون الحاجة لإحالة القضايا إلى المحاكم من خلال الصلح بين الأطراف المتخاصمة.



وقال " أطلقت القيادة الشرطية عدداً من المشاريع الأمنية، والمبادرات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحقيق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، أهمها إطلاق مشروع "الشارقة إمارة آمنة" بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب إطلاق مشروع استشراف مستقبل الحالة الأمنية في إمارة الشارقة 2030، بالتعاون مع 25 جهة حكومية، وكذلك البرنامج الإذاعي "أمان يا بلادي" بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام"، فضلا عن إطلاق خدمة حجز المركبات في المنازل التي أسفرت منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عن حجز 453 مركبة بمنازل أصحابها.



وأضاف " من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الشرطة أيضا هي طلاق "المنصة الأمنية الإلكترونية المشتركة" التي تجمع غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الشارقة بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المناطق الأمنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق «جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بإمارة الشارقة"



وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، الملازم أول سعود الشيبة أن شرطة الشارقة نفذت "13" مبادرة استراتيجية أمنية ومرورية أهمها تطبيق معايير السلامة على خمس طرق رئيسة، وهي شارع الإمارات، شارع الشيخ محمد بن زايد، شارع مليحة، شارع الاتحاد، شارع الذيد، وأيضا توحيد إجراءات غرفة العمليات والدوريات وإعداد برامج توعوية للمجتمع للتعامل مع مركبات الطوارئ، علاوة على تطوير منظومة للحد من الشائعات، وتعزيز التنسيق، والتعاون مع الشركاء، وأيضا تطوير منظومة المراقبة الأمنية، وربطها بغرف العمليات".



إنجازات لافتة



أكد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، إن شرطة الشارقة قد تمكنت من تحقيق إنجازات لافتة في كافة المؤشرات، خلال العام الماضي، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة2021، بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن، والسلامة، بفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة، التي نفذتها كافة قطاعات شرطة الشارقة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، والتشغيليين، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة الشارقة سوف تحتفي بعام زايد ، عبر إطلاق العديد من المبادرات، التي تعبر عن الوفاء للقائد العظيم، وترسخ نهجه، كما أن العام الجديد سوف يكون عام إسعاد العاملين بشرطة الشارقة، من خلال العديد من المبادرات، والمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام الحالي.