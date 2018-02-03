بلدية الشارقة تنظم فعالية "مواقف منظمة لإسعادكم"

الشارقة 24:



نظمت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة فعالية تحت عنوان "مواقف منظمة لإسعادكم" في مركز صحارى في إمارة الشارقة، لتسليط الضوء على أهم المبادرات والخدمات الجديدة التي تقدمها الإدارة لمستخدمي المواقف العامة في الإمارة، والتي تمتاز بالسهولة في التعامل، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات للجمهور بسهولة ويسر، وضمن استراتيجية بلدية مدينة الشارقة في تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها لمتعامليها.



وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن الفعالية تهدف إلى تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها إدارة المواقف العامة، والخدمات التي أطلقتها الإدارة كخدمة دفع رسوم المواقف من خلال الرسائل النصية، في إطار جهود البلدية بتقديم خدماتها وفق استراتيجية تقوم على التسهيل للمتعاملين وتطويع الخدمات الذكية ،وتحقيق رضا السكان وتلبية حاجاتهم بتوفير خدمات شاملة ومتميزة، كما شملت الفعالية توزيع بروشورات توعوية لتوعية أفراد الجمهور بأهمية تنظيم المواقف، ولتكون العملية منظمة انطلاقاً من حرص البلدية على توفير المواقف النظامية للسكان، وحتى يتسنى لكل فرد الحصول على موقف بكل سهولة، وهو ما يحقق معدلات رضا عالية لدى الجمهور على الخدمات التي تقدمها البلدية.



من جانبها، أكدت جواهر الشحي رئيس شعبة مشاريع وأنظمة المواقف أن الفعالية شهدت إقبالاً من الزوار لمركز صحارى، واستفادوا من الأنشطة التي قدمتها إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة خلال الفعالية، والتي شملت الألعاب وورش عمل للأطفال، والمرسم الحر، ومسابقات وجوائز من خلال طرح الأسئلة على الجمهور والتي تتعلق بالإدارة والخدمات التي تقدمها، فضلاً عن تقديم شرح كاف عن خدمات الإدارة وتعريف الجمهور بأهمية عملية تنظيم المواقف.



ولاقت الفعالية تفاعلاً من أفراد الجمهور حيث يعتبر مركز صحارى من المراكز التي تشهد حركة تسوق نشطة في الإمارة، بالتالي عملت إدارة المواقف العامة باختياره لتنظيم الفعالية، حرصاً منها على إيصال رسائلها التوعوية وخدماتها لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، حيث تفاعل الجمهور والأطفال مع الأنشطة والفعاليات في أجواء من المرح والسعادة، وهو ما يعكس حرص بلدية مدينة الشارقة على إسعاد متعامليها بشتى الطرق، وتقديم خدماتها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم.