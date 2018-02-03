"شرطة الشارقة" تطلق الباقة الرابعة لبيع "الأرقام المميزة"

الشارقة 24:



أطلقت "القيادة العامة لشرطة الشارقة" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة بالمزادات العلنية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، الباقة الرابعة من الأرقام المميزة للوحات السيارات من خلال البيع المباشر وتتضمن 125 رقماً من الفئة الثالثة، بواقع 84 لوحة رباعية و41 لوحة خماسية، وهي المرة الرابعة التي يتم طرح أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر إلى الجمهور في الإمارة.



وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن القيادة العامة لشرطة الشارقة أطلقت الدفعة الجديدة من الفئة الثالثة بأسلوب البيع المباشر وتضم 125 رقماً مميزاً وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تلبية احتياجات المتعاملين الراغبين باقتناء أرقام مميزة وذلك دون الحاجة للدخول في المزادات للحصول عليها، حيث أثبتت التجربة والدراسة التي أجريناها على نجاعة البيع المباشر في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين والسهولة والبساطة التي يتحلى بها هذا النوع من الخدمات لكافة أفراد المجتمع الراغبين باقتناء لوحات مركبات تحمل أرقاماً مميزة وذلك سعياً من القيادة العامة لشرطة الشارقة لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها للجمهور في الإمارة وفق أعلى معايير الجودة والتميز وأفضل الممارسات العالمية.



من جهته، قال عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات إن طرح 125 رقماً جديداً بأسلوب البيع المباشر في إمارة الشارقة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والإمارات للمزادات ووفق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم بيع الأرقام المميزة من الفئة الثالثة بأسلوب البيع المباشر، وفي إطار استراتيجية تضمن دراسة الأسعار والسوق بصورة مستمرة لتلبية احتياجات المتعاملين والعمل على طرح الأرقام بصورة تضمن السهولة والبساطة في اقتناء أرقام مميزة للجمهور في إمارة الشارقة.



وأوضح المناعي أنه بإمكان المتعاملين الاطلاع على الأرقام المعروضة للبيع المباشر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.EmiartesAuction.com أو من خلال تحميل التطبيق المجاني للإمارات للمزادات من ابل ستور أو جوجل بلاي أو زيارة مركز خدمة العملاء لشركة الإمارات للمزادات في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء في إمارة الشارقة.



ودعا المناعي محبي الأرقام المميزة إلى الشروع في الاطلاع على الأرقام المميزة وحجزها، حيث ان الأرقام متوفرة حتى نفاذها، معتبراً أن الأسعار المطروحة بالبيع المباشر هي أسعار مناسبة للجميع وتمتاز بتدرجها وتنوعها، وتتراوح أسعار الأرقام المميزة المتاحة للبيع المباشر ما بين 3500 درهم و11.000 درهم، ومن أبرزها الأرقام: (1103) و(15155) و(2110) و(1013) و(3004) و(3123) و(2344) و(4633)، وغيرها العديد من الأرقام المميزة.