معهد تدريب الشرطة ينظم "100 نشاط تعليمي"

الشارقة 24:



في إطار خطط القيادة العامة لشرطة الشارقة واستراتيجيتها لضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معاير الجودة والكفاءة والشفافية، نظم معهد تدريب الشرطة بالقيادة البرنامج التدريبي "100 نشاط تعليمي ولعبة تدريبية" للمحاضرين والمدربين المعتمدين بالقيادة، بقاعة المعرفة بالمعهد.



وتأتي هذه الدورة ضمن الخطط التطويرية التي وضعتها إدارة المعهد بالقيادة لرفع كفاءة المحاضرين الداخليين ودعمهم وصقل مهاراتهم لتحسين جودة البرامج التدريبية، وفي ظل توجيهات سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في رفع كفاءة العملية التدريبية وتحسين مخرجاتها.



وقد شارك في البرنامج 28 مدرباً من مختلف الرتب والفئات والتخصصات الوظيفية بالقيادة، واحتوت الدورة على العديد من الأنشطة والقوالب التدريبية التي يمكن للمحاضرين الاستفادة منها في البرامج التدريبية.



وفي نهاية البرنامج قام العقيد عبد الله بن نصار مدير المعهد وبحضور المقدم علي الكي نائب المدير بتوجيه كلمة للخريجين حثهم على الاستفادة من هذه البرامج لرفع مستوى الأداء وأهمية المشاركة مع المعهد في تنفيذ الخطة التدريبية للقيادة شاكراً لهم مشاركتهم في تنفيذ البرامج والورش التدريبية التي ينفذها المعهد.



وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات على المشاركين.