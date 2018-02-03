العميد عبد الله بن عامر يلتقي فريق عمل مجموعة "أكسفورد"

الشارقة 24:



استقبل العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه بمبنى القيادة فريق عمل مجموعة أكسفورد للأعمال، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية، والعقيد علي بالزود مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وضباط الاختصاص بشرطة الشارقة.



واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة للوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى إبراز الوجهة الحضارية لإمارة الشارقة، وتأكيداً لموقعها الاستراتيجي كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة في العالم.



عقب ذلك عقد اجتماع بقاعة الشهداء بمبنى القيادة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات مع مجموعة أكسفورد للأعمال المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث كونها تقوم بإعداد تقرير (الشارقة 2018)، ليشمل تحليلاً شاملاً ومفصلاً عن جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية بإمارة الشارقة، ليعد منبراً للمستثمرين المحليين والعالميين للتعرف على المقومات الاستثمارية لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأمنية المختلفة.



وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته بالتطور الذي تشهده القيادة العامة لشرطة الشارقة.