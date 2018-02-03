الشارقة 24:



أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن إطلاق معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الأولى ليستهدف طلاب وطالبات الجامعات وكل من يهتم بالأعمال التطوعية، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة وتسهيل انضمامهم للأعمال التطوعية عن طريق عرض المؤسسات لأعمالهم التطوعية ومبادراتهم والفرص التطوعية التي تطرحها المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية المشاركة، خلال فترة تمتد بين 6 إلى 8 من شهر فبراير الجاري، في مركز الطالبات في جامعة الشارقة.



وكشفت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، أن معرض الشارقة للعمل التطوعي هو عبارة عن معرض توعوي سنوي تم إطلاقه بهدف التعريف بالفرص والأعمال والبرامج التطوعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية في الدولة، لافتةً إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والوطن العربي.



وأشارت فاطمة موسى البلوشي، إلى أن المعرض تم إطلاقه مع مستهل عام 2018، ليترجم أولى مبادرات "الجائزة" فيما يخص (عام زايد) الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وأكدت المدير التنفيذ للجائزة أن "الجائزة" تهدف من خلال هذا المعرض إلى تعريف الجمهور والمهتمين بالعمل التطوعي حول الفرص والبرامج التطوعية المتاحة، من أجل توفير فرص وساعات تطوعية لطلاب الجامعات والفرق التطوعية والمهتمين بالعمل التطوعي، فضلاً عن توفير متطوعين وداعمين للفرص والمبادرات التطوعية المطروحة سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى الدولة، كما يهدف المعرض إلى إطلاق فرص جديدة تشمل مختلف مجالات التطوع المختلفة.



كما يهتم المعرض بإبراز دور إمارة الشارقة الرائد في مجال العمل التطوعي ودعمه وترسيخ قيمه ومبادئه، وكذلك يعمل المعرض رفع مستوى التنافس بين المؤسسات في الابداع والابتكار بطرح فرص تطوعية والمساهمة في تنوعها.



وأفادت البلوشي بأن المعرض يقيم أنشطته من خلال منصات تابعة للمؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية التي تعرض أعمالها لطرح وعرض الفرص التطوعية المتاحة لديهم، وكذلك يتم عرض المبادرات والمشاركات التطوعية التي تقدمها المؤسسات والفرق التطوعية، ومن خلاله يتم تسجيل المتطوعين الراغبين بالانضمام للبرامج التطوعية.