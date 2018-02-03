ورشة عمل بشرطة الشارقة حول منصة وزارة الداخلية للابتكار

الشارقة 24:



نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية للابتكار، الثلاثاء، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، ورشة عمل لشرح آلية عمل منصة وزارة الداخلية للابتكار بحلتها الجديدة، والتي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.



قدم الورشة الرائد فيصل إسماعيل خوري رئيس قسم المقترحات بمركز وزارة الداخلية للابتكار وبحضور عدد من الضباط مديري إدارات الشرطة ورؤساء الأقسام ومديري الفروع وصف الضباط والأفراد العاملين بمختلف إدارات شرطة الشارقة، حيث تناولت شرحا حول منصة الابتكار التي تتضمن إدارة كافة عمليات الابتكار بشكل سهل وتفاعلي، يتيح للمستخدمين تقديم اقتراحاتهم ومشروعاتهم الابتكارية لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي بوزارة الداخلية.