مسرح المجاز يستضيف أمسيات غنائية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

الشارقة 24:





ينظم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جملة من الأمسيات الغنائية المميزة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، التي تعزز مكانة إمارة الشارقة ثقافياً وسياحياً، حيث يحرص الجمهور من شتى أنحاء العالم على حضور هذه الأمسيات الفنية المميزة للاستمتاع بما يقدمه المسرح من عروض موسيقية.

وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "إن تنظيم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لهذه الأمسيات الغنائية، يعزز الحراك الفني والثقافي المحلي والعالمي ويدعم بيئة الإبداع الخليجية والعربية والعالمية"، مؤكداً أن المسرح يحرص على تقديم أفضل التجارب والعروض الفنية والموسيقية لجمهوره.

ويحيي المسرح في الـ 16 من فبراير الجاري، أمسية للفنانة البريطانية إميلي ساندي الحائزة على أربع جوائز "بريت"، لتحيي بذلك أمسية موسيقية للمرة الأولى في الإمارة، ستغني خلالها تشكيلة مختارة من ألبومها "روايتنا للأحداث"، الذي احتل مكاناً ضمن أفضل 10 ألبومات غنائية لمدة 63 أسبوعاً متتالياً، محطماً بذلك الرقم القياسي لفرقة "بيتلز".

وينظم مسرح المجاز في مارس المقبل، ثلاث أمسيات غنائية مميزة، حيث سيستهل الفنان الهندي عدنان سامي الشهر بإحياء أمسيته في الثاني من مارس، وفي التاسع من مارس، تأخذ شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والفنان اللبناني ملحم زين الذي تميز بصوته الجهوري، جمهورهما في رحلة استثنائية إلى عالم الموسيقى العربية من خلال أمسية مشتركة تتميز بتشكيلة فريدة من إنتاجهما الفني.

ويختتم الملحن والمغني السعودي الملقب بـ "أخطبوط العود" عبادي الجوهر، والفنانة الكويتية القديرة نوال الكويتية، صاحبة الصوت العذب، شهر مارس بإحيائهما أمسية مليئة بالطرب في الـ 16 من مارس، يمتعان من خلالها جمهورهما بباقة منتقاة ومميزة من روائعهما الفنية.

ويمتع المغني والملحن البريطاني سامي يوسف جمهوره في الـ 16 من إبريل المقبل، بتوليفة من الأناشيد الإسلامية التي تشيد بأخلاق الإسلام، ويختتم مسرح المجاز شهر إبريل بأمسية للموسيقي البريطاني والشاعر كريس دو بيرغ، يحييه في 20 إبريل.

ويعد مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أحد المنابر الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما الكثير.