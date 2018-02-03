"لغتي" توزع 3100 جهاز لوحي على طلاب 54 مدرسة بالشارقة

الشارقة 24:

اختتمت "لغتي"، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلبة الشارقة، مرحلتها الثالثة، بتوزيع أكثر من 3100 جهاز لوحي على طلاب وطالبات الصف الثاني بمختلف المدارس الحكومية في إمارة الشارقة، إضافة إلى طلاب الصف الثالث من ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وتضمنت المرحلة الثالثة للمبادرة، التي قدرت ميزانيتها بنحو 15 مليون درهم، توزيع 130 وحدة تخزين وشحن على 54 مدرسة حكومية، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية للمعلمين والمعلمات، إلى جانب الزيارات الميدانية للمدارس لتقييم مدى استفادة الطلاب والطالبات من هذه الأجهزة.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "لغتي" التعليمية التي تتكون من ست مراحل، في شهر فبراير عام 2016، بهدف دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلبة مدارس الشارقة الحكومية.

ومع ختام المرحلة الثالثة من توزيع الأجهزة اللوحية، تكون مبادرة "لغتي" قد قطعت نصف المسافة، حيث تمكنت خلال مرحلتها الأولى من توزيع أجهزة لوحية على 5060 طالباً وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، و232 معلماً ومعلمة، فيما حصل 2959 طالباً وطالبة في الصف الأول، و129 معلماً ومعلمة في 49 مدرسة على الأجهزة اللوحية في المرحلة الثانية من المبادرة.

وقالت سعادة بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي": "مع ختام المرحلة الثالثة، نكون قد تمكنا من توفير الأجهزة الذكية لنحو 11 ألف طالب وطالبة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية سموه حول غرس حب اللغة العربية في نفوس الطلاب من خلال الوسائل المواكبة للتعليم الذكي".

وأضافت آل علي: "باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية في المدارس، ستبقى اللغة العربية من اللغات الرائدة في العلوم والمعارف لمساعدة الطلاب على مواكبة أحدث تقنيات التعليم، وأن يكونوا دائماً متقدمين نحو المستقبل، وسنحرص في الوقت ذاته على توفير البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات التي تضمن تحقيق هذا الهدف".

وتهدف المبادرة، إلى توزيع الأجهزة اللوحية على 25 ألف طالب وطالبة، وألف معلم ومعلمة في كل المراحل الدراسية في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، وقد تم اختيار مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كنقطة انطلاق توزيع الأجهزة اللوحية على جميع طلاب وطالبات الصف الثاني بمختلف مدارس الشارقة الحكومية، انسجاماً مع عام الخير.

وتتضمن الأجهزة اللوحية المعتمدة من المبادرة تطبيق "حروف" الذكي الذي طورته شركة "حروف" التعليمية التابعة لمجموعة "كلمات" للنشر، والمتخصصة في تطوير الأدوات التعليمية المعاصرة والمبتكرة لدعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلبة الشارقة.