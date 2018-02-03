56 طالباً يتأهلون لمنافسات "منشد الشارقة الصغير 4"

الشارقة 24:

أعلن برنامج "منشد الشارقة الصغير"، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن الأصوات المتأهلة للمرحلة الأولى من البرنامج في نسخته الرابعة، التي سينطلق بث منافساتها على شاشة تلفزيون الشارقة في 22 فبراير الجاري، من مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة.

وكشفت نتائج تقييم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم كلاً من المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبد الله الشحي، عن تأهل 56 مشاركاً من جملة 735 طالباً وطالبة من مختلف مناطق إمارة الشارقة، شاركوا في الاختبارات الأولية، والتي أُقيمت في كلٍ من خورفكان بالمنطقة الشرقية، والذيد بالمنطقة الوسطى، ومدينة الشارقة، خلال الفترة من 21 حتى 25 يناير الماضي.

وفي هذا الصدد، قال نجم الدين هاشم المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير: "يؤكد الإقبال الذي شهدته مرحلة الاختبارات الأولية لمنشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الجماهيرية الكبيرة التي بات يحظى بها البرنامج، كما يؤكد حرص المدارس والأسر على مشاركة أطفالهم، وهو ما عملنا للوصول إليه طيلة الثلاث سنوات الماضية، مستلهمين في ذلك رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى إدماج الأطفال في الحراك الثقافي الذي تتميز به الشارقة".

وأكد هاشم أن جمهور منشد الشارقة الصغير موعود هذا العام بموسم استثنائي، حيث نجح في اكتشاف أصوات واعدة، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بحضور المنافسات، التي يحتضنها مسرح قاعة الزهري بجامعة الشارقة، والتي سيتم بثها على شاشة تلفزيون الشارقة كل إثنين وخميس ابتداءً من 22 فبراير الجاري.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم منشد الشارقة الصغير، أن البرنامج نجح في احتلال موقع رفيع ومتميز على خارطة البرامج الفنية المخصصة للأطفال التي تسعى إلى تعزيز قيمة الفن الهادف لديهم، واكتشاف المواهب الصاعدة في مجال الإنشاد.

وكشف أعضاء لجنة التحكيم، أن البرنامج سيشهد هذا الموسم ميلاد العديد من الأصوات المميزة والواعدة التي سيتفاجأ بها الجمهور خلال تسجيل الحلقات وبثها على شاشة تلفزيون الشارقة، وأشاروا إلى أن فرص المتسابقين متساوية لنيل لقب منشد الشارقة الصغير، خاصة إن بإمكانهم الاستفادة من النصائح والملاحظات التي قدمت للأطفال المشاركين في المواسم الثلاثة الماضية، حيث يمكنهم مشاهدتها على صفحة تلفزيون الشارقة في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للإعلام.

وحددت لجنة تحكيم البرنامج مجموعة من المعايير لتقييم أداء المتنافسين من بينها جمال ومساحة الصوت، واختيار الطبقة المناسبة والثبات عليها، والحس الإيقاعي وتوظيف النفس والتدرج فيه، واختيار العمل، والحضور والثقة بالنفس، فضلاً عن الالتزام بعدم تجاوز زمن أداء الأنشودة المحدد له ثلاث دقائق.

وفي إطار الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من المنافسات، عقدت اللجنة المنظمة للبرنامج مؤخراً في قصر الثقافة بالشارقة، ورشة تعريفية قدمها أعضاء لجنة التحكيم، وشارك فيها جميع الطلاب المتأهلين للمرحلة المقبلة، حيث تعرفوا إلى أهداف البرنامج والمعايير التي تحكم عمل اللجنة، ونظم طاقم البرنامج الأربعاء، على مسرح جامعة الشارقة بروفة خضع خلالها جميع المتأهلين لتدريبات متنوعة، هدفت إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وحضورهم على خشبة المسرح، وتعليمهم كيفية التعامل مع الكاميرا ومواجهة الجمهور واستخدام الميكرفون.

ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9-13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الإنشاد الديني، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية، إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.